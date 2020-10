Profepa da ‘largas’ a demanda por daños a flora y fauna

Mazatlán, Sin.- A 35 días de presentar la demanda ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en contra de quienes resulten responsables de los daños a la flora y fauna del arroyo Jabalines por los trabajos de revestimiento, el Comité Ecológico Ciudadano “El Gran Árbol” no ha tenido ninguna respuesta de Profepa, por lo que sus integrantes insistirán el día de hoy a la dependencia emita una respuesta.

David Ocampo Peraza, coordinador del grupo, dijo que ya es costumbre que este tipo de demandas sobre la afectación en contra del medio ambiente sean lentas y se alarguen más de lo normal.

“Todavía no nos han contestado de Culiacán, ya deberían de habernos dado alguna opinión respecto al recibimiento de esta demanda, no nos han dicho, vamos a llamar a Profepa mañana para ver qué pasó si aceptaron o no la demanda, porque ya pasó el plazo, está lenta la cosa como siempre en este tipo de demandas”, expresó.

Indicó que tampoco se ha dado respuesta a la petición sobre el diagnóstico que tiene la Procuraduría del impacto que generan las obras de revestimiento del arroyo Jabalines, así como del convenio que se firmó hace cuatro años entre Profepa, Conagua y el gobierno del estado, donde se establece lo que se podía hacer o no en el arroyo Jabalines, sobre todo con relación a la zona de mangle.

Ocampo Peraza señaló que se insistirá ante la Profepa para que emita una respuesta en torno a la demanda hecha desde el 24 de octubre en las oficinas de Mazatlán, firmada por 9 integrantes del Comité Ecológico Ciudadano “El Gran Árbol”.

La denuncia formal se realizó con base a los artículos 189 y 193 de la Ley General de Equilibrio Ecológica y la Protección al Ambiente, y el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

De acuerdo al inventario hecho por la comisión interdisciplinaria del Comité Ecológico Ciudadano, se talaron 51 especies de árboles en la segunda etapa del revestimiento del arroyo Jabalines, que contempla el tramo de la calle Anaxágora hasta la calle Fresnos, del fraccionamiento Jacarandas.









