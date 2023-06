Productos siguen en espera de segunda reunión con Adan Augusto e Industriales

Culiacán, Sin.- Tras la espera de segunda reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, los productores señalan que se ve un panorama sombrío para el campo sinaloense.

Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAAES), dijo que la incertidumbre siguen porque no reacciona el precio de la tonelada de maíz y todo parece indicar que los industriales no han concretado reunión con el secretario de gobernación Federal.

Ante tal, situación el líder agrícola, confirmó que no se les ha notificado de alguna posible fecha para concretar la reunión con el funcionario federal, mientras los días avanzan, sin que los productores que conforman el alrededor de 4 millones de toneladas del grano blanco siguen sin poder alcanzar un precio redituable y les garantice certidumbre.

“La mera verdad muy desesperados, día que pase nos damos cuenta del problemón que estamos metidos, se está haciendo un gran esfuerzo para que funcionen los esquemas de Segalmex y el gobierno del estado, un gran esfuerzo a pesar de las inconsistencias”, detalló.

Ante el programa de Segalmex, explicó que están preocupados debido a que los centros de acopio que operan con el esquema están llenos y cuentan con otros compromisos que muchos de ellos ya no están recibiendo la documentación del productor.

“Los productores están preocupados para que funcione el esquema”, señaló.

Desacuerdo

Vega Román, dijo que aun cuando no estuvieron de acuerdo como segmentaron a los productores para los esquemas del precio de garantía le apuestan a que salga adelante, pero, aun así, no reacciona el precio del maíz a un precio que demandan para no quedar descapitalizados.

Finalmente el dirigente agrícola de la CAAES, puntualizó que no se sumarán a la conferencia de prensa el próximo martes 6 de junio, ya que le siguen apostando al diálogo como salida a esta gran problemática que enfrenta el sector agrícola en Sinaloa y esperan que las autoridades pacten la reunión anhelada para los productores y con ello acordar precios de garantía para el maíz en Sinaloa.