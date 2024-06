Productores de maíz reportan menos de 10 toneladas por hectárea en cada trilla

Culiacán, Sin.- Tras continuar el proceso de trillas en los cultivos de maíz en Sinaloa, los agricultores reportan rendimientos bajos de menos de 10 toneladas de maíz por hectárea.

Martín Lim Cisneros, explicó que los resultados de las trillas están para llorar, ya que los rendimientos de toneladas van desde las 8 hasta 11 o sorprendentemente y muy contadas de 13, cuando el año pasado se obtenían hasta 16 toneladas por hectárea.

“Ayer me hablaron de una, que levantaron 8.500 de toneladas, con 10 toneladas uno puede pagar lo que invirtió sin ganancia, pero menos no deja nada”, explicó.

Agregó que hay un gran desánimo entre los productores al sentirse solos y abandonados, ya que los acuerdos para los precios ya no se moverán, por lo cual no tienen esperanzas de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador los volteara a ver.

El productor sinaloense mencionó que ya no tienen a quién recurrir, ya que el presidente dijo que no habrá cambios en los precios de la comercialización de maíz, situación que consideran no tener una lucha que hacer y no hay ánimos para continuar las manifestaciones de exigencia de precios rentables para sus cosechas, ya que alrededor de 4 mil 500 pesos por tonelada no es suficiente.

En ese sentido, detalló que el problema del agua fue el causante de tener bajos rendimientos en sus cosechas, ya que lo normal es que la cosecha se riegue de los 45 a 50 días. Sin embargo, el agua se la dieron a los 80 a 90 días, donde el producto ya había perdido todos los nutrientes para dar un mejor rendimiento.

Asimismo, Martin Lim mencionó que en su caso tendrá 50 toneladas de maíz blanco menos de rendimiento en su parcela de 10 hectáreas, esto por la crisis hídrica, al registrar rendimientos de 11.5 toneladas en promedio, cuando en un ciclo normal alcanza hasta las 16.7 toneladas por hectárea.

“Si lo pones en dinero, en 5 mil pesos por tonelada por ser números cerrados. 250 mil pesos no entraron a mi bolsa. Fue pérdida total para todos los productores”, explicó.

Agregó que los apoyos que se han anunciado están en el aire, ya que no hay nada escrito, y si protestan los dejan sin efecto, por lo cual muchos productores han decidido no seguir por hambre, ya que temen a que no les den los apoyos por manifestarse.

Martín Lim detalló que algunos productores ya están esperando el pago de sus cosechas al precio que se fijó, para después irse a trabajar a Estados Unidos, ya que no ven futuro en el gremio agrícola de Sinaloa.