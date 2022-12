Productores de cerveza artesanal son clausurados en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Alrededor de 20 cerveceros artesanales sinaloenses han tenido que parar su producción, debido a que la labor que realizan no está contemplada en la Ley de Alcoholes. Así mismo, la clausura de los emprendedores se comenzaron a dar después de la realización del Beer Fest, a mediados de noviembre.

"Creo que somos dos estados los únicos que no tienen ese permiso de producción de cerveza artesanal. Entonces no es que el departamento esté clausurando a diestra y siniestra, si tienen los elementos porque aquí no es legal" declaró Laura Guzmán Torróntegui, presidenta de la CANIRAC.

Asimismo, explicó que este se ha convertido en un gran tope para los productores, debido a que en lugar de acercarse a los cerveceros y adiestrarlos para que su producto sea de calidad, son obligados a parar la producción y cerrar las cortinas.

Iniciativa en el congelador

Por otro lado, comentó que este tema ya fue abordada en el Congreso, con la finalidad que se legisle una ley que permita la elaboración de cerveza artesanal.

Destacó que incluso el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez presentó una iniciativa en esta materia, sin embargo, es hora que no se aprueba.

"Lo que falta es visión empresarial para que Sinaloa pueda dar el brinco como los demás estados, y que se haga un decreto para que puedan seguir trabajando", finalizó la presidenta de la CANIRAC.