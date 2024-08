Proceso de vinculación de jóvenes con empresas está en pausa: Ulises Piña

Culiacán, Sin. -A pesar de que el prerregistro de jóvenes que no estudian ni trabajan para inscribirse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está abierto, el proceso de vinculación de los aspirantes con las empresas que los reciben se encuentra en pausa, informó el delegado de Programas Federales en Sinaloa, Ángel Ulises Piña García.

El funcionario indicó que este proceso entró en pausa cuando empezaron las pasadas campañas políticas, y se espera se reactive previo el proceso de transición entre el Gobierno federal saliente y el entrante.

“El registro siempre está abierto, el prerregistro, pero la vinculación ahorita no, no está abierta, no se puede vincular el joven a un centro de trabajo, pero sí puede realizar su prerregistro”, señaló.

El funcionario explicó que están a la espera de una fecha para que se puedan vincular al centro de trabajo que más les convenga.

En ese sentido, Piña García aseguró que este programa ha tenido buena aceptación entre los jóvenes sinaloenses, pues actualmente se cuenta con 3 mil 446 beneficiados activos en distintos centros de trabajo.

El delegado de Programas Federales en Sinaloa destacó que estos jóvenes reciben un apoyo mensual de 7 mil 572 pesos, además de seguridad social, en tanto desempeñan sus actividades.