Proceso de designación de Fiscal es perfectible, dicen CESP y Gobernador

Culiacán, Sin.- El proceso para designar al titular de la Fiscalía General del Estado es perfectible, por lo que tanto el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Consejo Estatal de Seguridad Pública tomarían las observaciones para promover reformas a la ley que mejoren el proceso de selección.

Al explicar el proceso previsto por ley, el coordinador general del CESP, Miguel Calderón, comentó que Sinaloa es uno de los tres estados que prevé la participación ciudadana en el proceso de selección del Fiscal General.

Sin embargo, reconoció que podría limitar la selección a personas que cuenten con experiencia en Fiscalías, para que el titular tenga mayor experiencia y esté más capacitado.

Los tres estados del país que prevén la participación ciudadana en el proceso de selección es Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa.

El Gobernador aseveró que la selección de su terna sólo se enfocó en el currículum y que no consideró el hecho de que dos de ellos pertenezcan a la administración de la anterior Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada, es decir, Claudia Sánchez Kondo, actual vicefiscal en la zona Centro, y Dámaso Castro, vicefiscal general del estado.

"No he tratado porque no es el área mía, están los que vienen del tema de la Fiscalía, pues es una área autónoma y yo consideré sobre todo la experiencia, el ejercicio es lo importante”.