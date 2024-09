Problemática de desaparecidos en Mazatlán ya se está atendiendo: Alcalde

Mazatlán, Sin.- El alcalde Edgar González Zatarain aseguró que ya se está atendiendo la problemática de desapariciones forzadas en Mazatlán que ha reportado en los últimos días, a consecuencia de la escalada violenta que ha prevalecido en el estado.

El primer edil informó que ya platicó sobre el tema con el gobernador Rubén Rocha Moya y este dio instrucciones para apoyar a las familias que están buscando a un ser querido.

También puedes leer: Gobierno de Mazatlán pide a familias de desaparecidos no bloquear vialidades

También pidió a las familias que busquen qué andan haciendo sus hijos, sin generalizar, mencionó que algunos familiares confesaron que su desaparecido estaban metidos "en cosas".

"Qué les pedimos a las familias, que busquen qué andan haciendo sus hijos, porque algunos, no todos, no puedo generalizar, pero algunos, por ejemplo ayer de los que entreviste, sí me confesaron 'sí, es que mi hijo andaba ahí medio mal', reconocen ellos, entonces a aquellos que saben que sus hijos están metidos en algo que los cuiden, los saquen de aquí o ver la manera de cómo proteger esa parte porque los usan de carne de cañón", dijo.

González Zatarain señaló además que hay coordinación con fuerzas armadas para la búsqueda coordinada de estas personas.

"La coordinación con el Ejército y Guardia Nacional para la búsqueda la coordina Fiscalía, tienen un grupo especializado para eso, y qué hay que hacer, poner la policía a disposición para que coordine, sea más grande los perímetros de operativos de búsqueda de estas personas", agregó.

En cuanto a la reunión que sostendría con encargados de centros de rehabilitación, señaló que este encuentro se pospuso para la siguiente semana ya que la persona se encontraba fuera de la ciudad.