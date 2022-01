PRI propone ley de acopio de granos y semillas, pero a Morena no le convence

Culiacán, Sin.- La diputada del PRI, Deisy Judith Ayala Valenzuela al anunciar en tribuna que presentará una iniciativa de ley de acopio de granos y semillas, el diputado de Morena, Serapio Vargas Ramírez Landeros, le refutó al advertir que el problema más grande para Sinaloa son los coyotes que compran las bodegas,

“Quitan cuotas, no pagan. Se necesita un dique para que esto se detenga, necesitamos una ley que regule la conducta de esa especie, que no son cochis, sino que son trompudos porque van más allá de la moralidad”, dijo.

El diputado de Morena admitió que eso no va a resolver el problema, mientras no se tenga un sistema estatal de acopio, no va a haber solución, mientras no se tenga un contrapeso, porque de qué sirve que se modernicen los centros de acopio, cuando estos están en manos de particulares.

Asimismo denunció que hay líderes que se hacen de una bodega y se vuelven igual o peor que esos coyotes-

Por su parte la diputada Ayala Valenzuela destacó que la iniciativa que presentará es con el objetivo de dar seguridad jurídica a los productores agrícolas, pero también a los transportistas y acopiadores.

Dijo que es necesario que se legisle todo lo relacionado con la cadena de producción-acopio y se dé una respuesta a las necesidades que son planteadas no solo por los productores, sino por todos aquellos actores que intervienen en esta cadena.

Recordó que en un encuentro con productores agrícolas, encontró sistemas de pesaje y básculas no calibradas, que en el centro de acopio no se permite ser testigo del pesaje de la cosecha del productor, que el acopiador no garantiza el pago de la cosecha al productor agrícola, no cuenta con una fianza jurídica, así como tampoco existe una figura pública que intervenga en las disputas originadas en la cadena de producción y acopio, entre otras.

“Es necesario regular la relación de confianza que se tiene entre los diferentes actores que intervienen en los procesos de producción, evitando los robos en despoblado, abusando de la confianza de los productores y transportistas en la cadena de producción” expresó.













