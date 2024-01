PRI Mazatlán exige renuncia de Jorge González y critica administración de Edgar González

Mazatlán, Sin. -José Luis Arreola Montoya criticó al actual alcalde, Edgar González, tildándolo de "doble cara" y denunciando su reciente viaje a Hawái.

Durante la ausencia de González Zatarain, la ciudad experimentó un caos administrativo, según Arreola Montoya, quien cuestionó el gasto de 250 mil pesos en el viaje a Hawái y afirmó que dicho dinero no provino de los recursos personales del alcalde.

"Es una desgracia lo que nos ha pasado con Morena en Mazatlán, un vuelo de Mazatlán a Hawái cuesta 50 mil pesos, fácil se desglosó 250 mil. Antes teníamos a un Químico, ahora está un cínico, yo les aseguro que ese dinero no salió de su bolsillo", comentó el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán.

En relación con la gestión de Jumapam en Mazatlán, el PRI acusó un desorden administrativo debido a la falta de pagos por la luz, lo que resultó en un corte de energía eléctrica el 29 de diciembre.

En una contundente declaración, José Luis Arreola Montoya exigió la renuncia de Jorge González, titular de la paramunicipal al señalarlo como "inepto e irresponsable para la dirigencia del Partido".

Arreola Montoya señaló a los responsables de Jumapam como forasteros que carecen de conocimiento sobre la ciudad, alegando que utilizan GPS para orientarse.

"Los encargados de Jumapam son gente de fuera, no son de aquí, no les importa Mazatlán, para llegar a esos lugares ellos ocupan GPS, no sirven, ellos no tienen ni la más mínima idea de donde están parados, el gerente de jumapam estaba nervioso en una conferencia de prensa ofrecida", añadió.

La situación de cortes de luz fue defendida por Arreola Montoya como una forma de hacer que las autoridades comprendan las dificultades enfrentadas por los habitantes de las colonias populares, especialmente aquellos desfavorecidos y personas de la tercera edad sin empleo.

"Qué bueno que les cortaron la luz, para que vean que sienten las personas de las colonias populares, gente sin trabajo, adultos mayores, que sientan lo que todas esas personas sienten cuando no completan para su recibo", concluyó.

El PRI destacó la importancia de abordar la red de drenaje de Mazatlán, que lleva más de 50 años sin mejoras significativas.

Además, expresaron su descontento con la calidad del material utilizado para reparar baches, calificándolo como "corriente" y de tercera categoría.