PRI Escuinapa exige a MORENA respetar los espacios públicos

Escuinapa, Sin.- La dirigente del (PRI) Partido Revolucionario Institucional en Escuinapa, Celia Sarabia Abrajan exige a MORENA respetar los espacios públicos y no utilizar estos para acciones con fines políticos.

Esto luego de que la semana anterior, la biblioteca digital Florencio Villa "Güilo Mentiras fuera utilizada por parte del equipo del Instituto Nacional de Formación Política de MORENA para llevar a cabo acciones del programa "Formación Política en tu colonia".

Capacitación en la cual se hicieron presente algunos funcionarios del actual Gobierno Municipal.

La dirigente del partido tricolor, señaló esto como una falta de respeto de MORENA hacia el pueblo, haciendo mención de que los espacios públicos deben ser respetados.

Celia Sarabia, dirigente del PRI Escuinapa. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Es una falta de respeto total, estos espacios no se hicieron o no están hechos para que ellos lleven a cabo su formación política de su partido, están destinados para algo y no están siendo utilizados para ello".

Además, comentó que la aparición de funcionarios públicos en estos actos agrava más la falta, ya que estos están siendo parte de esta acción indebida.

"El que veas que son funcionarios que están activos, eso nos dice que es una campaña pagada por el impuesto del ciudadano, están haciendo una campaña paga por nosotros mismos y están todos reclutados en MORENA".

Por último, dijo que esto no sola le toca a los partidos políticos señalarlo, sino también a la ciudadanía quien tiene toda la facultad para poder señalar y denunciar ante la autoridad estas acciones que terminan afectando al pueblo.