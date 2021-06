PRI en Sinaloa no está muerto, requiere renovarse a fondo

Culiacán, Sin.- El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del estado, Sergio Jacobo Gutiérrez, después del descalabro electoral que tuvo el tricolor en Sinaloa se pronunció por una renovación a fondo del partido, dejando a un lado las simulaciones.

Jacobo Gutiérrez, todavía sin digerir el fracaso en las urnas, con optimismo dijo que el PRI en Sinaloa no está muerto en Sinaloa como lo demuestra la votación que se obtuvo en Culiacán y en la mayoría de los municipios.

Local Diputados regresan al Congreso luego de irse a las campañas

Destacó que como partido, tienen que leer muy bien el mensaje de las urnas, porque no se puede caer en la parálisis y el inmovilismo, y hacer como que no ha pasado nada, pero advirtió que si el PRI no se reforma a fondo, el futuro puede ser más desalentador.

“El PRI en Sinaloa ha demostrado fortaleza y condiciones de competitividad, pero el partido tiene que renovarse a fondo y sin simulaciones; tenemos que pensar en una refundación del partido”, indicó.

Manifestó que es necesario empezar de inmediato una refundación en serio y a fondo del partido, en el objetivo de reposicionarse de nuevo en la preferencia electoral, incluso, dijo, tiene que llegar hasta revisar el cambio del nombre y el emblema.

“A la luz de estos resultados desfavorables, hay que iniciar un proceso de reflexión al interior del PRI muy serio y a fondo, para ver cuál va a hacer nuestro futuro, nuestra estrategia de competencia política, si es que queremos enfilarnos a una recuperación de los espacios que estamos perdiendo”, dijo.

Foto: Irene Medrano Villanueva | El Sol de Sinaloa

Son temas tabúes para nosotros, pero tenemos que entrar a una revisión a fondo de cuál va a ser el futuro del partido hacia adelanteSergio Jacobo

Sergio Jacobo consideró que el PRI debe revisar su ideario político, propiciar la emergencia de nuevos liderazgos, democratizar su vida interna, abrir espacios de discusión, para ir involucrando a la gente y definir juntos el futuro que se quiere para el partido”,

“Yo creo que llegó la hora de ciudadanizar al partido, abrirlo a la sociedad y junto con ello debemos actualizar nuestra oferta política, para hacerla atractiva a los jóvenes y a todos los sectores productivos y sociales”, señaló.

















Lee más aquí:

Local Al cierre del PREP, Morena le arrebata Sinaloa al PRI

Local Sale a votar el 49% de electores en Sinaloa