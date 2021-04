Prevén repunte de casos Covid-19 en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A partir del día jueves de esta semana, se prevé que los casos de Covid-19 se incrementen en Mazatlán debido a la aglomeración que se registró durante el periodo de Semana Santa y de Pascua, en las playas, franja turística y zonas comerciales de este destino turístico, por lo que el sector salud está a la expectativa, aseguró el doctor Héctor Velasco Serrano, médico internista del hospital Sharp e integrante de la Comisión de Salud Municipal, por parte del sector privado.

Señaló que todavía no ha habido un repunte de casos Covid-19 como consecuencia del periodo de asueto, ya que se mantienen entre 2 y 3 diarios en el sector privado, mientras que la incidencia más alta fue de 30 casos diarios, meses atrás.

Lamentó que en este periodo vacacional, muchas familias hayan decidido salir en vez de quedarse en casa para no exponerse a un contagio.

“Ahorita estamos en periodo de los primeros 12 días, se espera que el repunte se dé a partir del jueves, hasta las siguientes dos semana que vienen, porque todavía las vacaciones estuvieron hasta el domingo, entonces los de la Semana Santa empezarían a llegar el jueves, y los de esta semana (de Pascua) hasta el jueves de la siguiente, hay que esperar todavía esta semana”, expresó.

Velasco Serrano comentó que aunque las personas se vacunen y sean inmunizadas, las medidas de prevención no tienen que relajarse, pues la vacuna no protege al 100%, sino lo que evita es la muerte.

“Las vacunas no son para que no te pegue al 100% el Covid, la vacuna te evita la muerte, que te pongas grave, y hay que seguir igual con las medidas preventivas, con los cubrebocas, que nos protege contra la influenza y contra neumonía, no nomás contra el Covid-19, sino contra otras enfermedades” apuntó.

Miles de personas acudieron a las playas mazatlecas durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua, la mayoría sin cubrebocas. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Refirió que si ya se vio que el guardar la sana distancia, usar cubrebocas y lavarse las manos constantemente, funciona como medida de prevención, estas acciones deben de mantenerse en la población, después de la vacunación.

Insistió en que las personas vacunadas sí puede contraer el Covid-19, a pesar de estar inmunizadas, pero no será con la misma intensidad que si no tuviera la vacuna.

“La gente debe usar el cubrebocas y guardar la sana distancia, todo sigue igual, y así vamos a seguir todo el tiempo, ya se vio que funcionan además para muchas cosas, estas medidas son aunque las personas estén vacunadas, se tiene que seguir dando”, agregó.

Indicó que de los 2 o 3 casos de Covid-19 que se presentan en el sector privado, la cifra podría aumentar en los próximos días un 100 por ciento, como sucedió en el mes de enero, después de las fiestas decembrinas.













