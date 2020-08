Prevén desabasto de combustible, por bloqueo de pescadores

Mazatlán, Sin.- Las gasolineras de Mazatlán advirtieron que de prolongarse el bloqueo que mantienen los pescadores del puerto en la planta de Pemex, empezaría a registrarse un desabasto de combustible.

Personal de estaciones de servicio aledañas a la planta La Esperanza manifestaron que en dos días pudieran empezar a presentarse los problemas en algunas gasolineras de la ciudad.

"Ahorita no hemos tenido problemas de desabasto, en el caso de nosotros prevenimos y llenamos los tanques. Todavía no ha afectado, la verdad, pero si dura muchos días más el paro que tienen ahí en Pemex, sí", dijo uno de los empleados.

Armando “N”, quien es expendedor de una gasolinera ubicada sobre la avenida Colosio, comentó que en su caso, tiene una reserva de seis tanques de 60 mil litros cada uno.

Depende de la estación, del tamaño de la estación, es el combustible que tienen, aquí tenemos 360 mil litros de diesel y gasolina Magna y Premium.Armando

Aclaró que hasta el momento no se han registrado compras de pánico de gasolina, ni aumentado la demanda normal que se tiene, así que confía en que pronto se solucione el problema con los pescadores para que liberen los accesos y puedan surtir el combustible.

Pescadores mantienen el plantón en la entrada de Pemex. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Por su parte, los pescadores que mantienen el plantón en Pemex señalaron que están conscientes de las afectaciones que pudieran causar, sin embargo, se vieron obligados a realizar estas acciones para que el gobierno federal les dé una respuesta a sus demandas.

“Nosotros no queremos perjudicar a nadie, queremos que atiendan nuestras demandas y nosotros no nos vamos de aquí porque sabemos que si no están surtiendo la gasolina puede haber un desabasto, pero entiendan que estamos defendiendo nuestro trabajo”, dijo un pescador.









