Prevén cierre masivo de restaurantes

Mazatlán, Sin.- Ante la emergencia sanitaria en México por el Covid-19, los restaurantes de Mazatlán siguen bajando sus cortinas y se prevé que en esta semana se dé el cierre masivo, porque los comensales han dejado de asistir a los centros de consumo.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Mazatlán, Rodrigo Becerra, estimó que a la fecha van al menos 20 restaurantes agremiados los que han cerrado de manera temporal, y se han perdido más de 300 empleos.

En el sector restaurantero las ventas están en un 20%, otros están por debajo de eso, y otros decidieron cerrar porque les salía más caro mantener los negocios abiertos, y con la casi nula ocupación tenían muchas pérdidas.

Becerra Rodríguez

En cuanto a los despidos, expresó desconocer si se han hecho apegados a la Ley, pero estos deben ser acatando los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo.

Mencionó que algunos restaurantes han llegado a acuerdo con sus trabajadores, como adelantar vacaciones o "descansos solidarios", para evitar despidos, porque aunque se quiera seguir manteniendo las fuentes de empleo, es muy difícil cuando no tienes ingresos.

Hay que tener mucha cautela en este aspecto, porque como no nos cubre a nosotros el decreto de estado de emergencia, y no nos han obligado a cerrar, entonces tenemos los restaurantes todavía - por ley – que pagar salarios completos. Los que están manejando el descanso solidario es única y exclusivamente porque así lo acordaron con sus trabajadores.

Becerra Rodríguez

Becerra Rodríguez agregó que otros establecimientos de comida preparada están subsistiendo con la venta a través de servicio a domicilio y ordena y recoge.

Sin embargo, admitió que esta operatividad no hace sustentable al restaurante, pues no sustituye a lo que se vende normalmente e incluso no todos los tipos de comida son prácticos para ser enviados en este servicio.

DATOS

20 restaurantes agremiados han cerrado.

300 empleos perdidos.





