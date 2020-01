Prevén caos en remodelación de la avenida Camarón Sábalo

Gran sorpresa se llevaron los comerciantes de la avenida Camarón Sábalo al enterarse de la próxima remodelación a la que se someterá la vialidad, a través de redes sociales y medios de comunicación, pues nadie les ha avisado nada formalmente.

“No nos han dicho nada formalmente, todo lo que hemos escuchado en las noticias, está bien, mientras se apuren y no sea improvisado, porque es lo único que se vio con la avenida Rafael Buelna, en cuanto a la ciclovía, aquí la gente camina, donde andan en bicicleta es en el Malecón”, expresa José.

“Si así no tenemos ventas, cerrando la calle por donde va a pasar la gente, menos, por qué no terminan de arreglar la Rafael Buelna y empezar en otra zona, por qué quieren tapar dos áreas pudiendo dejar un carril abierto”, cuestiona Dora.

La posible incorporación de la ciclovía la ven como un gasto innecesario, pues aseguran que es una zona turística meramente peatonal y automovilística, además de considerar la calle muy angosta.

“Nos va a afectar a nosotros, porque en las temporadas buenas siempre se les ocurre hacer un arreglo a Mazatlán. No me agrada tanto la idea de la ciclovía, por esta avenida no hay mucha gente en bicicleta, es más el peatón, además, afectaría porque reducirían la calle”, comenta Alejandro.

Confían que a la brevedad posible les sea socializado el proyecto, pues ya se han visto afectados en ocasiones anteriores cuando se realizaron trabajos de tubería y drenaje, de los cuales no han visto ningún beneficio, ya que la zona se sigue inundando.

