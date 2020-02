Prevén afectaciones en turismo y comercio por aumento en autopistas

Mazatlán, Sin. - El aumento del 3% en las cuotas de las autopistas del país desde este miércoles, podría afectar el arribo de turismo vía carretera y al comercio; advirtió el vicepresidente de la Concanaco, Óscar Tirado Bernal.

Expresó que el incremento de las cuotas de peaje tiene un impacto directo en el comercio, porque mucha de la mercancía se mueve por la carretera, lo que encarece los costos, y en el turismo se empieza a valorar los viajes que tienes que hacer por el costo de las casetas.

Te llegan los incrementos y esto hace que la gente se enoje y de repente puedes dejar de hacer planes para viajar vía carretera a algún destino el fin de semana o puente, y eso le afecta a Mazatlán porque que la mayor parte que llega es carretero.

Comentó que el incremento en las tarifas de peaje causa molestia a los viajeros, porque se trata de cuotas excesivas y además que existen tramos de carretera que están en malas condiciones, por lo tanto, si hay aumento se tiene que exigir que se vea reflejado en las mismas.

Muchas carreteras no están en óptimas condiciones, estás pagando por transitar una manera segura y sobre todo en una carretera que esté en las mejores condiciones posibles, y muchas de las veces no es así, entonces hay un descontento de la sociedad mexicana porque transitar por las carreteras del país es caro y no siempre es de la manera más segura.

Tirado Bernal, señaló que de las autopistas Mazatlán- Culiacán y Mazatlán- Durango es de donde transitan el mayor número turistas que llegan al destino, y con los altos cobros es muy probable que disminuya la derrama económica.

Además, agregó que, con este incremento en las casetas, seguramente también aumentarán las tarifas en los autobuses.

De acuerdo al anuncio hecho por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) dio a conocer que las carreteras administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe), los automovilistas que recorran la ruta completa de la autopista Mazatlán-Durango pagarán ahora 19 pesos más, al pasar de 629 a 648 pesos.

La caseta más cara de esa ruta, que es la de Coscomate que comprende del entronque Piloncillo a Santa Lucía, el costo aumenta de 306 a 315 pesos; y en la plaza de cobro Mesillas, de Santa Lucía a Villa Unión, el incremento es de 161 a 166 pesos.

PARA SABER

De acuerdo a la información las tarifas aumentan para autobuses de 2, 3 y 4 ejes, lo mismo que para camiones de carga de 2 hasta 9 ejes y quedan exentas El Limón de los Ramos (Puente Culiacán) y Cuatro Caminos (Puente Sinaloa), ya que no forman parte de la Red del Fondo Nacional de Infraestructura.





