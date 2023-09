Presentará Rector un amparo en juzgados federales contra la vinculación a proceso

Culiacán, Sin.- El cuerpo jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentará un amparo en juzgados federales contra la vinculación a proceso del Rector Jesús Madueña Molina y el comité de adquisiciones.

Tras una audiencia maratónica que se extendió por dos días donde el Rector de la Universidad y el comité de adquisiciones fueron vinculados a proceso por el presunto delito de desempeño irregular de la función pública, Madueña Molina declaró que impugnaran el acto de vinculación.

“Por supuesto que vamos a impugnar (…) el área jurídica va a interponer un amparo en contra del acto de vinculación, porque el día de ayer fue muy burda la actuación de la Fiscalía pero sobre toda la actitud del Juez”, señaló Jesús Madueña Molina.

Acusó que el Juez Adan Alberto Salazar Gastélum no tomó en cuenta los argumentos de la defensa, quienes presentaron documentos con los que comprobaron que el 50 por ciento de las facturas no son reconocidas por la universidad.

Asimismo Madueña Molina señaló la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento del Estado de Sinaloa, la cual señala que los alimentos perecederos no requieren licitación, además del decreto presidencial publicado en marzo del 2020 para las compras y adquisiciones realizadas durante la pandemia.

“Decirles que yo no me he robado un peso, les demostramos el día de ayer, y ahí están las pruebas que vamos a presentarle al juez federal, que en mi período no se ha rebasado la cifra que ellos dicen para licitar”, indicó.

“Con la ley en la mano les demostramos por todos lados, que no había manera ni justificación para vincularme a mi y a mi comité de adquisiciones”.

Finalmente el rector Madueña Molina señaló que en Sinaloa hay un poder autoritario que agrede a quienes no están de acuerdo y no comparten la ideología de la administración estatal.

“Aquí en Sinaloa hay un poder totalitario que utiliza las instituciones del estado para afectar a la gente que no se le arrodilla, y nosotros no nos les vamos arrodillar en ningún momento”, concluyó.