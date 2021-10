Presentan "Nereo The Black Tower of The Sea"; será la torre más grande de Mazatlán

Se trata del primer proyecto inmobiliario con un concepto de condo-hotel, que promete ser también la torre más alta en la avenida Del Mar

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Nereo The Black Tower of The Sea, será el primer proyecto inmobiliario con un concepto de condo-hotel, que promete ser también la torre más alta hasta el momento proyectada en la avenida Del Mar. Acompañados de autoridades municipales y estatales, Aarón Francisco Osuna, director de Grupo Bonanza, Diana Rodríguez Duarte, directora de Arte y Diseño en Construcción GMC y el Arquitecto César Aramburo, llevaron a cabo la presentación de este innovador desarrollo inmobiliario. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán "Nereo es el primer proyecto de condo- hotel sobre la avenida Del Mar, tenemos la meta de 24 meses para entregarlo, es un esfuerzo de tres grupos juntos, que son Grupo Bonanza confirmado por GMC, el arquitecto César Aramburo y los inversionistas de Grupo Bonanza" señaló Aarón Francisco Osuna. Tiene todas las ventajas de un restort, agregó, en una torre de condominios; contará con 112 habitaciones para ocupación hotelera y 60 condominios, además de 4 pent houses. Serán en total 179 unidades de diferentes medidas y número de recámaras en 18 niveles, además de contar con varios niveles dedicados a distintas amenidades, como alberca semiolímpica techada, spa, gym, tiendas, restaurantes y el sky bar roof top más grande del puerto. La inversión inicial de la que dice ser, hasta el momento, la torre más grande proyectada en avenida Del Mar es de 490 millones de pesos y comenzará a operar en el 2023. Es ya sabido que Mazatlán está pasando por un gran momento de crecimiento inmobiliario y que para muchos es imparable. La ciudad, afirma Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación, está preparada para recibir toda esta infraestructura. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán "Desde el momento que se echó a andar la potabilizadora Miravalles, vino a garantizar el suministro de agua potable, el tema del drenaje, cada vez que se autoriza un nuevo proyecto se pide que sea un obra de cabecera, mientras haya factibilidad va a seguir habiendo crecimiento", afirmó. Su dependencia es la encargada de otorgar los permisos para dichos desarrollos y entre los requisitos se piden las factibilidades de la Jumapam, la CFE, Protección Civil, entre otras instancias, así como un estudio de impacto medio ambiental. El funcionario estuvo invitado a la ceremonia de presentación, a nombre del alcalde Luis Guillermo Benítez y aseguró que dicho proyecto cuenta con todas la factibilidades y estudios. Puedes leer: Por desarrollo de Mazatlán, buscan prevenir fraude inmobiliario "Por estar en una zona frente al mar y ser un torre, necesita el manifiesto de impacto ambiental y obtener el resolutivo, ya existía una zona aquí, ya era un zona impactada, pero es necesario que se haga para llevar un control", aseguró. Los desarrollos en la franja turística, se están caracterizado por tener un crecimiento vertical, a lo que Estavillo Kelly considera que representa menos deterioro que expandirse horizontalmente. "Lo que pide la Ley de Ordenamiento Territorial es aprovechar al máximo las zonas ya concentradas para evitar expandirnos, porque el expandirnos si representa un deterioro mayor, en cambio si tenemos un terreno, con alto potencial de desarrollo como es en este caso, hay que desarrollar lo más posible hacia arriba", consideró.



