Presenta Rocha a integrantes de la comisión para entrega-recepción

Culiacán, Sin.- A un mes de ocupar el ejecutivo estatal, el gobernador electo Rubén Rocha Moya, presentó la mañana de este jueves a los integrantes de la comisión de enlace para la entrega-recepción del Poder Ejecutivo.

El morenista informó que, este proceso se realiza conforme lo dicta la ley, 30 días antes del análisis de documentos y así proceder a las acciones legales correspondientes.

"Es la comisión de enlace que a nosotros nos corresponde hacer de acuerdo con la entrega-recepción para efecto de iniciar justamente 30 días antes de recibir el gobierno, la revisión documental, física, material del gobierno", expresó.

Quiénes integran esta comisión son:

Enrique Inzunza.

Ruth Díaz.

José Luis Zavala Cabanillas.

Graciela Domínguez Nava.

Javier Gaxiola Coppel.

María Fernanda Mascareño Montoya.

Joaquín Alberto Landeros.

María Guadalupe Ramírez.

Oscar Luis López Barraza.

María Inés Pérez Corral.

Rocha Moya precisó que ninguno de los integrantes de la comisión sabía que iban a ser incluidos.

Funcionarios dentro del gabinete

Entre los funcionarios que ya se encuentran adentro del gabinete, se encuentra el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo.

Rocha Moya explicó que esta decisión se tomó luego de que en una de las visitas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se abordará dicho tema.

“Sí, ya está confirmado, él va a ser el Secretario de Seguridad, ya se los explico ahora, en una de las visitas del presidente (AMLO) en una reunión en el Sauz, el secretario le dijo al presidente me gustaría que le pidieran al gobernador electo que me quede como secretario, entonces el presidente me dijo ¿Rubén cómo la ves? Sería bueno que se atendiera y esa fue la parte, el presidente me lo pidió”, expuso.

Por otra parte, Rocha Moya mencionó que Rosa Elena Millán Bueno, ya confirmó su participación dentro del gobierno estatal.

Aunque no detalló en que dependencia podría trabajar la ex candidata de Fuerza Por México, reconoció que no encabezará ninguna secretaría.

Por otra parte, quien se irá de manera voluntaria de su actual cargo y no pertenecerá al nuevo gobierno, es el fiscal Juan José Ríos Estavillo.

El gobernador electo Rubén Rocha Moya, informó que ya se llegó a un acuerdo con el funcionario estatal, para que se separe de su cargo en la primer quincena de noviembre, esto con la finalidad de que el legislativo notifique a gobierno del estado.

Puntualizó que El Consejo Estatal de Seguridad Pública tendrá que emitir la convocatoria para que se inscriban los interesados en ocupar la Fiscalía, ahí mismo dijo, que tras revisar los perfiles se dejará una terna para la elección del nuevo fiscal.

















