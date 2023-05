Presenta Mazatlán crecimiento en congresos médicos

Con la participación de más de 500 ginecólogos de Sinaloa, Durango y Chihuahua, se inauguró en Mazatlán el Congreso de la Región III de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, con quienes ya se acordó trabajar para atraer el Congreso Nacional, al que asisten más de 5 mil médicos.

Al participar en el acto inaugural del Congreso, el subsecretario de Promoción, Industria de Reuniones y Operación Turística de la Sectur Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, manifestó su beneplácito porque el sector médico, siga prefiriendo a Mazatlán para realizar sus congresos y convenciones y los invitó a tener siempre en cuenta a este destino, que los recibe con los brazos abiertos.

Mazatlán, indicó, presenta un importante crecimiento en congresos médicos que además, son de los que más derrama económica generan.

En su discurso, además de dar a los congresistas la bienvenida a Mazatlán, a nombre del gobernador Rubén Rocha Moya y de la secretaria de Turismo, Estrella Palacios, ponderó los nuevos atractivos del destino y los invitó a quedarse unos días más, a disfrutar de la joya turística de Sinaloa y su zona rural.

“Disfruten nuestro puerto, disfruten su zona rural que está muy bonita, El Quelite, La Noria, por ejemplo, para quienes no han tenido la oportunidad de conocerlos, decirles que es parte los atractivos que ofrecemos; disfruten también del Nuevo Gran Acuario, que es uno de los más importantes de Latinoamérica, y aunque ahorita no estamos en temporada, les comento que un estamos muy contentos de que Mazatlán, aparte de nuestro equipo que es los Venados de Mazatlán y su béisbol, cuya temporada inicia en octubre, también ya tenemos futbol de Primera División, con el equipo de Mazatlán FC”, expresó, no sin antes destacar la gastronomía mazatleca.

Además, los invitó a que consideren de nuevo a Mazatlán para su Congreso Nacional que en el 2018 tuvo, en este mismo destino, una participación de más de 5 mil ginecólogos.

Reconocimientos

El Congreso, que se lleva a cabo en Mazatlán del 25 al 27 de Mayo, con el tema “Innovando en la Salud de la Mujer”, se entregó el reconocimiento como presidente honorario del Congreso de la Región III de la Federación al doctor José de Jesús Montoya Romero.

Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, Javier Gómez Pedroso Rea, ponderó la importancia y el interés de los ginecólogos del país por actualizarse tanto en el ámbito médico como en el de la normatividad.