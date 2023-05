Presencia de quemadores alerta al Escuadrón Acuático en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El Coordinador del Escuadrón Acuático, Gustavo Guadalupe Espinoza Bastidas, aseguró que se han mantenido alerta por la presencia de los quemadores que hay en algunas zonas de la bahía porteña, pues en total van tres personas que han sufrido la picadura de esta criatura marina.

"Nos hemos mantenido alerta en estos días, en especial en este fin de semana, pues ya van tres personas que son picadas por los quemadores, y sabemos de los dolores y los síntomas que tienen las personas que sufren de estas picaduras, tenemos que estar al pendiente de todo lo que pasa en la playa, estamos al pendiente," Dijo Espinoza Bastidas.

También asegura que mantienen la bandera blanca en algunas zonas en las que se a marcado mayor presencia de quemadores.

"En varias playas tenemos la bandera blanca, sabemos que las personas pueden llegar a ser algo descuidadas y no saben su significado, por eso siempre hay alguien dando rondines, para que si tienen dudas, las podríamos resolver," Agregó.

Asimismo, Gustavo Espinoza ha dado una serie de recomendaciones a las personas que se meten al agua o llegan a ir a las diferentes playas del puerto sin saber de los peligros que hay.

"Yo les recomiendo estar al tanto se las banderas, ya si las personas no tienen conocimiento sobre el tema, hay elementos del Escuadrón dando vueltas por las playas, también en el caso de los quemadores y el oleaje fuerte, si ven quemadores no se les acerquen, y mucho menos los toquen, hay personas que los confunden con luces, y terminan dañadas,"

Agrega que en caso de un fuerte oleaje, lo mejor es no meterse al al agua, pues así se evitaría cualquier tipo de accidente, incluso se podría prevenir una tragedia.

"Si ven que el oleaje está fuerte, lo mejor para todos es no meterse a nadar, no ingresar al agua en este tipo de situaciones es lo mejor, se evitarían accidentes, que muchos de ellos pueden acabar en tragedia, hay que tomar nuestras medidas también, se puede generar consciencia, y utilizar el sentido común," Añadió.