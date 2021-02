Preocupa caída de ventas en restaurantes

Mazatlán, Sin.- El sector restaurantero se mantiene preocupado por el recorte en horario de venta de bebidas alcohólicas una vez que terminó la Serie del Caribe.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Mazatlán, Rodrigo Becerra Rodriguez, comentó que de acuerdo con información de Oficialía Mayor del Ayuntamiento, a partir de este lunes se restringirán los horarios de venta de alcohol.

Foto: Rolando Salazar │El Sol de Mazatlán

Vamos a ver qué comportamiento tenemos porque las extensiones de horario sólo nos las dieron para la Serie del Caribe y estamos gestionando para que nos den la ampliación.

Becerra Rodríguez

Comentó que el golpe no sólo afectaría la venta común de algunas semanas, sino también todo lo que implican las fechas de San Valentín, pues el 14 de febrero es el mejor día del año, junto al Día de las Madres.

“Obviamente, sí se le sufre mucho a lo que es el cierre de las extensiones de horario, porque a esa hora sigue siendo una hora de buena venta para los restaurantes, y que te cierren a las 11:00 de la noche sí te pega, porque te corta gran parte de venta porque la extensión de horario es a las dos de la mañana", expresó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Consideró que no existe ninguna razón para que no les quieran dar las extensiones de horarios, ya que los restaurantes no son foco de infección porque tienen todas las normas de inocuidad, a diferencia de las reuniones en la calle o casas.

El dirigente camaral insistió que se acercarán a municipio para tratar de llegar a un acuerdo para que dichas limitantes no se presenten, pues lo mismo se intentó hacer durante la realización de la Serie del Caribe y por fortuna llegaron a un buen acuerdo para que no les pidieran cerrar temprano.













