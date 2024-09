Por violencia en Culiacán, se reforzarán accesos a Mazatlán: Alcalde

Mazatlán, Sin.- Tras los hechos violentos de este lunes en Culiacán, el alcalde de Mazatlán, Édgar González, informó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya se puso en coordinación con autoridades federales para el resguardo de los accesos de la ciudad.

El primer edil aclaró que este operativo es parte de un protocolo y no porque haya alarma de que estas acciones se vayan a replicar en el municipio.

"Son parte de los protocolos, no porque estemos alarmados de que haya algún aviso de que vengan hacia acá, en lo particular está muy focalizado, pero sí vamos a estar atentos, no deja de causarnos ruido, preocupación", declaró.

"No deja de ser una preocupación, no para alarmarnos porque obviamente está focalizado el tema del conflicto, está muy focalizado, sin embargo, el secretario de Seguridad Pública desde la madrugada se ha estado comunicando conmigo, ya está en coordinación con las autoridades federales en ese sentido, seguramente ya hay para resguardar los accesos de la ciudad", agregó.

No hay secuelas

El edil porteño apuntó que hasta el momento los hechos violentos que se han registrado en las últimas semanas en la capital del estado no han dañado al puerto turísticamente.

"En el caso de nosotros está bien, afortunadamente, pero sí para Culiacán genera mucho problema de economía, incluso, mucho turismo, parece que no pero allá es distinto, es turismo empresarial, comercial, industrial, de negocios que se genera entre Culiacán este sector con Estados Unidos y Canadá, acá es distinto y no tenemos ese problema, afortunadamente no tenemos ese problema", dijo.