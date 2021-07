Por temor a contagios, pararán actividades vendedores de playa

Mazatlán, Sin.- Ante el aumento de contagios de Covid-19 en Mazatlán, vendedores de playa podrían parar actividades de manera provisional y voluntaria por temor contraer la enfermedad.

El secretario general del Sindicato de Vendedores de la zona federal adheridos a la CTM, Jorge Luis Ríos Rubio, manifestó que las seis organizaciones que aglutina 800 trabajadores tomaron el acuerdo en hacer un receso de dos semanas en lo que bajan los contagios de coronavirus.

Detalló que sería una parte de los vendedores los que dejarían de trabajar.

“La playa no se va ir y la salud se tiene que cuidar, porque en esta enfermedad sí te ataca fuerte, es muy alto el costo para atenderte. Aunque no se cierren las playas, nosotros mismos vamos hacer un receso para no contagiarnos y nuestras familias, estamos acordando que nos tenemos que resguardar una o dos semanas por la gravedad de los contagios", dijo.

Ríos Rubio agregó que con el aumento de casos de Covid-19 y la disminución en el arribo de turistas a Mazatlán, en este periodo vacacional las ventas apenas alcanzan niveles de un 40%.

"Existe una baja sustancial en la llegada de turismo, nosotros estamos con precaución para no contagiarnos, quizás ya hay algunos compañeros contagiados, pero hasta ahorita se han tenido casos muy graves y si estamos muy preocupados por los altos contagios que hay en Mazatlán", expresó.

El dirigente sindical señaló que la organización que representa está integrada por 230 vendedores y la decisión será de manera voluntaria tomando en cuenta que el turista viene muy despreocupado y muchos de ellos no usan cubrebocas.

"No se le va a exigir a nadie, el gobierno ya dijo que no va a cerrar, y nosotros estamos haciendo conciencia para cuidarnos y a nuestras familias porque al final de cuenta uno es el que corre con los gastos de todo", concluyó.

DATOS

6 organizaciones de vendedores de playa hay en Mazatlán.

800 trabajadores forman parte de las seis organizaciones de vendedores.

