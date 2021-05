Por sequía se dificulta riego de áreas verdes en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La escasez de agua en las presas y de lluvias ha dificultado la tarea de regar y mantener como tal las áreas verdes en el municipio.

El director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague, señaló que en Mazatlán hay cerca de 8 mil áreas verdes, aunque algunas nada más tienen el nombre, pues no están en las condiciones que deberían.

"Cada vez usamos más agua para riego y eso es un verdadero problema que se nos va presentando. He estado viendo estadísticas de cómo están las presas en Sinaloa y no están muy bien, va a la baja el agua, puede llegar el momento en que tengamos que suspender el riego por falta de agua y hacer más áreas verde significaría un problema porque no sólo es hacerlas, hay que mantenerlas", dijo.

En algunas áreas han optado por instalar una toma de agua, sin embargo también eso genera un costo y hay que pagarle a la Jumapam. Consideró que el agua tratada puede ser la salvación, pero para eso hay que hacer un uso adecuado.

"El agua tratada puede ser la salvación, el problema es que para usarla tenemos que darle un manejo adecuado, no nomás es agarrarla y usarla. En el momento que usamos las pipas para el agua tratada ya no vamos a poder darle otro uso a estas pipas, más que exclusivamente para esa agua", consideró.

La dirección de Servicios Públicos cuenta con cinco pipas de 10 mil litros cada una. Al día se llegan a utilizar hasta 500 mil litros de agua para regar las áreas verdes, pero también son utilizadas para ayudar en la sofocación de incendios, llevar agua a las comunidades y limpiar calles o banquetas.

Mientras que en Mazatlán están en alerta naranja 18 pueblos por sequía severa, en la zona urbana cada vez se otorgan más permisos para nuevas construcciones de proyectos inmobiliarios.

Entre más crece la ciudad también hay la necesidad de destinar espacios para áreas verdes; en los fraccionamientos es de ley dejar como mínimo un 10% del terreno en el que se va a construir.

En la zona rural se ha priorizado el consumo del líquido sólo para las personas, dejando en segundo término a la ganadería y agricultura, y en el puerto se están dejando para después las áreas verdes.













