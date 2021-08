Por rebrote de Covid viven en crisis tianguistas de la Juárez

Mazatlán, Sin.- El rebrote de contagios de coronavirus, en conjunto con las restricciones sanitarias y la crisis económica que se vive en Mazatlán, tienen a los tianguistas de la Juárez en una situación crítica de ventas.

Sugey García Lizárraga, presidenta del comité de tianguistas, señaló que el exigir el certificado de vacunación para poder ingresar ha ocasionado que mucha gente desista de asistir.

"Está muy crítica la situación, muy triste todo. Muchos no quieren traer el certificado, se les olvida o no lo tienen, mucha gente local se está guardando y es poca la gente que asiste", dijo.

Las ventas están por debajo del 50 por ciento, aunque hay unos giros que venden más que otros, por ejemplo, los que tienen a la venta productos de primera necesidad, como alimentos.

"Podemos venir todos los domingos todos los permisionarios y tolerados de años, guardando una sana distancia y con todos los protocolos y ahora con el certificado de vacunación, estamos separados de puesto a puesto", agregó.

Mencionó que en un padrón que se hizo hace años se contabilizaron unos 2 mil vendedores, en esta administración no se ha actualizado, pero se estima que son arriba de 500, de estos sólo la mitad acude regularmente a vender, ya que muchos comerciantes son mayores de edad y son más vulnerables de contraer el virus.

García Lizárraga indicó que quieren organizarse para conformar un tipo sindicato de tianguistas, pues, así como tienen obligaciones, como el pago del permiso anual y el cobro de piso, que no les perdonan ningún domingo, tengan ventas o no, también tienen derechos, los cuales no son respetados en su totalidad.

Entre ellos, menciona que hay más tolerados que permisionarios, sin embargo, cuando los tolerados, que tiene más de 10 años vendiendo así, acuden a solicitar el permiso, les dicen que no, porque no hay lugar donde ponerlos, supuestamente. Pero ha habido casos en que por “palancas” o por tener conocidos en el Ayuntamiento, llegan personas nuevas los domingos con sus permisos, con lo que le quitan el lugar y la oportunidad a los que ya tienen tiempo haciendo su lucha.





Carla González | El Sol de Mazatlán

También, y sin estar permitido, hay quienes rentan el permiso a otros vendedores, o hay otros que le ganan de más a los metros que pagan en el cobro de piso.

Todas estas irregularidades buscarán frenarlas poco a poco con el nuevo comité, y buscar el permiso para los tolerados con más antigüedad.









