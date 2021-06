Por pandemia, no se celebrará día del socorrista en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El 24 de junio se celebra a nivel internacional el Día del Socorrista. El origen de esta conmemoración se remonta a 1859, cuando el comerciante y filántropo Henri Dunant organizó a la población para atender a los heridos en la Batalla de Solferino en Italia, en la que hubo más de 40 mil muertos y heridos que seguían muriendo a causa de la falta de atención médica en el lugar. Luego más tarde y a causa de este suceso, se fundó la Cruz Roja.

Katy López es socorrista de la Cruz Roja delegación Mazatlán desde hace nueve años y actualmente es la mujer que más tiempo lleva en el cuerpo de paramédicos.

Foto: Cortesía Cruz Roja Mazatlán

A sus 27 años egresó de la generación número 13 de la Escuela de Técnico en Urgencias Médicas y en su experiencia ha visto pasar a más de 15 generaciones de paramédicos en la benemérita institución; todas muy diferentes, pero lo que no cambiado es aquel valor que los distingue: la humanidad.

"En la institución tengo 10 años, empecé allá dentro como recepcionista, también anduve en enfermería, pero no fue lo mío. Yo veía a las muchachas que entraban al hospital y yo decía: 'qué padre se ven y qué emoción y qué adrenalina'… por la curiosidad de saber qué era y qué hacían ingresé, no quería que me lo contaran", recordó.

Duró más de un año arriba de las ambulancias y luego pasó a ser la radio operadora. Una labor que nadie ve, pero que es igual de importante a la hora de brindar la atención en una emergencia.

"Yo también les ayudo a mis compañeros, mientras ellos llegan yo atiendo la emergencia vía telefónica, estar dando indicaciones a la persona en los que ellos llegan. Todo mundo se enfoca paramédico-ambulancia, también los que estamos aquí como radio operadores somos paramédicos, atrás de las ambulancias estamos nosotros", expresó.

También puedes leer: Crónicas de Ambulancias: El camionazo de Quilá

Foto: Cortesía Cruz Roja Mazatlán

La pandemia del coronavirus vino a cambiar todo el protocolo a la hora de brindar la atención prehospitalaria y en el mando de radio operación no fue la excepción.

"Se le dan indicaciones al paciente, en dado caso si es con Covid-19 tengo que informarle a mis compañeros o si es un sospechoso. Le doy indicaciones al familiar para comodidad del paciente como suyo también, como acompañante. Hay gente que acepta el protocolo nuevo y hay quienes no", dijo.

Todo de su trabajo como socorrista le gusta, desde la convivencia con sus compañeros hasta estar recibiendo las llamadas de quién solicita el servicio de la Cruz Roja.

Foto: Cortesía Cruz Roja Mazatlán

"Cuando estaba en las ambulancias era bonito y feo, bonito cuando llegabas con el paciente vivo, en caso de que sea un paciente grave y feo cuando llegabas y ya no se podía hacer nada. Estando aquí se siente bonito cuando la gente te dice 'Dios te bendiga', pero hay quien te ofende y también damos las gracias, no podemos ponernos al tú por tú con la gente. Que si no tengo madre a veces me la recuerdan y uno qué hace, pues inhala, exhala y cuelga", contó.

No está en sus planes retirarse pronto, quiere seguir ayudando a las demás personas cuando se les presenta una emergencia, labor que combina con su quehacer de madre luego de una jornada de ocho horas.

"Aquí me gusta todo lo que hago y no es trabajo para mí. Si allá fuera no valoran, nosotros si valoramos la atención, el apoyo que damos a la gente por más chiquito que sea. A veces también somos "psicólogos", duramos hasta una hora hablando con la gente, siempre debemos tener una palabra de aliento para esa persona que nos llama', detalló.

Foto: Cortesía Cruz Roja Mazatlán

Este 2021, por segundo año consecutivo, no habrá festejo para los paramédicos debido a la contingencia sanitaria. Los elementos de del cuerpo de socorristas honrarán su día trabajando.









Lee más aquí:

Local Crónicas de Ambulancias: Un daño colateral

Local Crónicas de Ambulancia: A fuego cruzado otra vez