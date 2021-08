Por “Nora”, turistas viven una pesadilla en aeropuerto de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Un vuelo de la aerolínea Magnicharter llegó al aeropuerto de Mazatlán procedente de Monterrey, para luego salir a Los Cabos, y quedó varado con 118 personas, entre ellos niños.

Alheli Ruiz, pasajera del vuelo, denunció que se encuentran en la terminal aérea desde el domingo por la noche, inundados, sin luz ni comida y que nadie les hace caso.

"No hay electricidad, no tenemos comida, ni agua, esto es una pesadilla, tenemos aquí desde el domingo a las 9:00 de la noche, no nos hacen caso, habemos 118 personas, niños, y la empresa no se hace responsable, ellos debieron cancelar el vuelo y solo se escudan en el tiempo, mis niños están asustados y yo más, sin poder darles algo de comer, nada nos dan, estoy desesperada", expresó.

Señaló que están incomunicados, pues muchas personas se quedaron sin pila en su celular, ya que llegaron desde las 3:00 de la tarde al aeropuerto de Monterrey para tomar su vuelo.

"Teníamos el vuelo con la línea Magnicharter el día domingo a las 5:45 de la tarde lo estuvieron posponiendo, salimos a las 8:00 de la noche, sabiendo cómo estaba el clima no cancelaron, muy apenas aterrizamos en Mazatlán, lo cual había escala para llegar a Los Cabos al llegar y lógico no pudimos seguir el camino", indicó.

El Aeropuerto Internacional de Mazatlán "Rafael Buelna" continúa cerrado por efectos de los remanentes de "Nora". En redes sociales han circulado imágenes en las que se ve cómo está inundada toda la parte baja de la terminal aérea.













