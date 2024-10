Por ‘levantones’, Alianza ha pensado reducir horarios de camiones en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán ha considerado la posibilidad de reducir el horario de operación por la situación de inseguridad y desapariciones forzadas en el sur de Sinaloa, pero por ahora no han implementado la medida, anunció Efrén Landell Osuna.

El presidente de la Alianza de Camiones de Mazatlán mencionó que están a la espera de instrucciones por parte de las autoridades, para modificar su jornada laboral.

"Lo hemos pensado, pero nosotros no podemos hasta que las autoridades no nos lo ordenen. Nosotros seguimos trabajando normal, hasta que el gobierno diga, reduzca el horario, nosotros no lo podemos hacer", declaró Landell Osuna.

A pesar de la incertidumbre y del temor entre los conductores, la Alianza de Camiones brinda su servicio habitual, precisó.

Algunas rutas comienzan a operar desde las 5 de la mañana y terminan entre las 9 y 11 de la noche, dijo.

"Es el mismo horario, no se ha modificado para nada", afirmó Landell Osuna.

El presidente de la Alianza reconoció que existe preocupación entre los choferes debido a la violencia, pero destacó su compromiso con el trabajo.

"Ellos tienen ‘miedito’ como cualquier humano, pero ahí están, con la fe de que no pase nada, ahí están trabajando", señaló.