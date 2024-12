Por inseguridad, las posadas en barrios de Mazatlán ‘están en veremos’

Mazatlán, Sin.- Los mazatlecos han comenzado a replantearse sus celebraciones navideñas debido al incremento de la violencia en el puerto.

Balaceras, desapariciones y hechos delictivos recientes han llevado a las familias a decidir pasar las festividades en casa y no exponerse en la vía pública.

Entre las principales preocupaciones, los padres de familia señalan que las tradicionales posadas escolares o reuniones juveniles ('reus') no serán autorizadas con facilidad, especialmente si se realizan durante la noche.

En distintas colonias de Mazatlán, las fiestas decembrinas solían ser motivo de convivencia comunitaria.

Sin embargo, los acontecimientos recientes han desatado temor en la población.

Vecinos consultados en colonias como la 12 de Mayo y Obrera, comentaron que las reuniones en calles y banquetas han disminuido drásticamente, por lo que tendrán cuidado en caso de la tradicional cooperación para la posada.

Las balaceras y las desapariciones registradas en el puerto han sembrado desconfianza, pues se está poniendo en duda si las posadas seguirán.

"En lo personal no creo que aquí se haga una posada, cada año la hacemos y no pasa nada, pero hoy en día a como están las cosas, ni para qué buscarle tres patas al gato, mejor encerrados y a gusto con la cena navideña y los regalos, pero aquí en nuestra casa y nada más", mencionó Estela Pérez, vecina de la 12 de Mayo.

La preocupación se extiende hacia los menores de edad.

Padres de familia coincidieron en que no permitirán que los niños asistan a eventos nocturnos.

"Una posada escolar en horario diurno es diferente, pero en la noche no vamos a correr el riesgo. La situación no está para confiarse, en lo personal no dejaré que mi hijo vaya si es de noche, si sabe contar, que no cuente con mi permiso", expresó Pablo Montiel, padre de familia.

Mientras algunos lamentan la pérdida de estas costumbres, otros justifican que priorizar la seguridad es fundamental.

"Es triste porque son tradiciones bonitas, pero el ambiente ya no es el mismo. Prefiero que mis hijos estén seguros en casa", agregó Lucía, vecina de la colonia Benito Juárez.