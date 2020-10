Por iniciar, construcción del Pingüinario en Acuario

Mazatlán, Sin. - A partir del lunes o martes de la próxima semana, se espera iniciar con la obra denominada “Aprovechamiento del inmueble Tiburonario para adecuarlo a Pingüinario”, en la que se invertirán alrededor de 20 millones de pesos, aseguró el director del Acuario Mazatlán, Pablo Rojas.

El encargado de la paramunicipal informó que fueron un total de cinco constructoras las que participaron en la visita de obra, pero sólo dos presentaron su propuesta económica: Iclimsa, Ingeniería y Construcción SA de CV, y Nojace, Constructora, SA de CV.

Comentó que ambas finalistas son empresas solventes que podrían financiar la obra a partir de la firma del contrato y que el Acuario irá pagando conforme avance la adecuación del inmueble.

“Lo que nos apura a nosotros es que puedan financiar un poco, porque recursos no tenemos, pero saben que en Acuario somos muy seguros y que se está manteniendo la afluencia, precisamente por eso buscamos constructoras que tengan una solvencia económica para poder empezar a realizar obras y conforme se vaya viendo el avance, Acuario Mazatlán en sus posibilidades va ir pagando”, expresó.

En el acta de visita de obra, con fecha 12 de septiembre, se presentaron y firmaron tres constructoras, con la razón social de Empresa Constructora Iclimsa, SA de CV, Constructora Marli, SA de CV, y Quel Obras y Edificaciones SA de CV.

El 29 de septiembre pasado, en el acta de recepción de propuestas y apertura técnica, aparecen las empresas Iclimsa, Ingeniería y Construcción, y Nojace, Constructora, SA de CV, las cuales entregaron documentación para su revisión.

Con respecto a las demás constructoras, Rojas Zepeda respondió: “Se registraron cinco constructoras, pero solamente estas últimas dos entregaron propuestas, las demás no entregaron propuestas, las demás vinieron a la visita, solicitaron información, pero ya no entregaron las propuestas… no sé si se retiraron, ya nosotros no tuvimos información, solamente que ya no subieron sus propuestas.

Señaló que se espera que las obras inicien a partir de la firma del contrato que se hará en esta semana, por lo que se prevé el arranque el lunes o martes de la próxima semana.

“Se planea que inicien a partir de la firma del contrato, yo creo que para el lunes o el martes ya se tendrá inicio, ya firmando el contrato, el objetivo sigue siendo el mismo, terminar a fines de diciembre o a principios de enero, lo que es la primera etapa para su apertura al público”, concluyó.









