Mazatlán, Sin.- Por incumplimiento de parámetros, playa Pinitos podría perder su certificación en la Categoría Platino, misma que obtuvo apenas en febrero de este año.

La visión de este distintivo es lograr que las playas sean reconocidas por su belleza escénica, excelencia ambiental, seguridad, instalaciones, señalización con información relevante de cada playa y accesibilidad universal.

Cuestionado al respecto, el alcalde, Edgar González Zatarain, señaló tener conocimiento de un la situación en la que se encuentra esta playa, que fue saturada con paraguas y vendimia; sin embargo dijo que el municipio no puede actuar de manera arbitraria pues no tiene facultad.

"Ocupamos el apoyo de Semarnat para corregir el tema de mayor inspección, de mayor control. Nosotros no lo podemos hacer arbitrariamente porque ocupamos el apoyo de Semarnat, ya lo estamos solicitando, tanto por escrito como en reuniones con ellos y es parte de la agenda que traemos", dijo.

Está certificación busca llevar recursos de la iniciativa privada a las playas, el involucramiento de la comunidad local en la sostenibilidad ambiental de la playa y aprovechamiento responsable de recursos.

Así como larga vida para todos los seres vivos de la región, promover el turismo responsable y consciente, conjuntar esfuerzos para brindar seguridad y confianza en los destinos, así como infraestructura en sus servicios manteniendo el entorno limpio libre de residuos contaminantes.

Parámetros que visiblemente no se cumplen, pues como reconoció el titular de la Operadora y Administradora de Playas, Luis Fernando Ortiz Genis, no hay ni botes de basura, además de que los comerciantes no se ponen de acuerdo para la limpieza del lugar.

Alcalde reconoció que Pinitos paso de ser una playa libre a estar saturado de vendedores. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Consejo de la OAP

El munícipe adelantó que el próximo martes sesionará el Consejo de la OAP, donde se le regresarán facultades al Consejo Ciudadano, es decir, donde tengan participación empresarios y diferentes organismos en todo al uso y disfrute de las playas.

"Pinitos preocupa mucho, no hay manera de defenderla primero hay que regular. Lo que tenemos que hacer es regular a los comerciantes porque se rebosa de basura no tanto por los visitantes sino por los vendedores que generan mucha basura y van y la colocan ah, hay que regularlos, esto es de Semarnat", agregó.

Mencionó que la OAP no tiene facultades más que para la limpieza se las mismas y a través del Consejo buscarán hacer presión ante la dependencia federal.

Lo que sí van a evitar y van a poner "mano dura", aseguró, es que cuando los comerciantes se vayan recojan su basura y la saquen del área de arena.

Para saber

De perder Playa Pinitos su Certificación, Mazatlán se quedaría con solo cuatro tramos de playa certificados en diferentes categorías.