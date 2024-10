Por falta de terreno, nuevo hospital del IMSS en Mazatlán sigue en veremos

Mazatlán, Sin.- Aunque ya está autorizada la construcción de un nuevo hospital del IMSS en Mazatlán, solo falta que se libere el terreno, lo que tiene detenido el proyecto, manifestó Yudith Verónica Estrada Osuna.

La presidenta de Coparmex Mazatlán señaló que el terreno ya fue propuesto y ahora esperan la respuesta de las autoridades.

“Respecto al terreno del Seguro Social, vamos trabajando muy bien. No les puedo dar más avances, como se los he dicho, porque la decisión de si el terreno es viable o no, no depende de nosotros. Ya lo pusimos, estamos esperando que la autoridad determine si para ellos es viable”, explicó Estrada Osuna.

Estrada Osuna también se refirió a la posibilidad de que el cambio de administración municipal retrase el proyecto.

“Yo espero que no, porque la inversión que se va a poner es federal”, afirmó.

Respecto a la seguridad del recurso económico para las nuevas clínicas, afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, no existe riesgo alguno sobre esos fondos, ya que el dinero está etiquetado para ese fin.

“Hasta donde yo sé, no hay un riesgo de eso, ya es un dinero que se tiene etiquetado para nuevas clínicas. Dependemos solamente de que nos digan que sí, el terreno es viable”.

El terreno, que será donado, podría provenir de un particular o del Municipio, pero en ambos casos es necesario que la comunidad de Mazatlán ponga el terreno, según los requisitos del IMSS.

“El terreno es donado, no por parte del Municipio, puede ser también por parte de un particular. El requisito que tiene en este caso el Seguro Social es que los mazatlecos pongamos el terreno”, detalló.

Además, indicó que una vez que se determine la viabilidad del terreno, el proceso avanzará hacia la construcción.

“Que se apruebe y se haga todo el proceso que conlleva hasta poner la primera piedra”, subrayó.

Sobre los tiempos de ejecución del proyecto, Estrada Osuna fue cauta al señalar que no depende de Coparmex, aunque manifestó el deseo de que pronto se tenga una respuesta.

“Ojalá, ojalá. La verdad es que estamos haciendo todo para que por lo menos nos digan si es el terreno. Mazatlán tiene unas instalaciones de Seguro Social rebasadas y por supuesto que por eso estamos trabajando por esta clínica, porque sabemos que va a ayudar muchísimo para una atención más eficiente para los mazatlecos”, concluyó.