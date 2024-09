Por falta de lluvias, ganaderos de Mazatlán se deshacen de sus reses

Mazatlán, Sin.- Ganaderos del sur de Sinaloa comenzaron a deshacerse de sus animales por la falta de alimentos y lo caro que les sale mantenerlos, reveló José Antonio Lizárraga Rivera.

El presidente de la Asociación Ganadera Local en Mazatlán manifestó que ante la ausencia de lluvias en la franja costera, desde Mazatlán hasta Teacapán, Escuinapa, ha generado ya cuantiosas pérdidas económicas para el sector.

"Te estoy hablando de un 80 por ciento las pérdidas, si está grave la situación de la parte costera de la zona sur, te estoy hablando desde Teacapán hasta prácticamente aquí en Mazatlán”, dijo.

Lizárraga Rivera comentó que no hay potreros, no ha llovido, han sembrado dos veces y se ha secado porque no ha caído nada de agua.

Indicó que la ausencia de lluvias en esa zona genera dudas entre ellos, y sospechan que puedan estar antenas ionizadoras, con las cuales manipulan el clima, ya que en esta región solo se ven pasar las nubes, pero no descargan nada de agua.

El dirigente ganadero recordó que, hace un par de años, ubicaron y tumbaron ese tipo de estructuras donde vivieron ese mismo factor, nada de agua.

“Estamos en alerta buscando antenas ionizadoras, donde sospechamos que se está manipulando el clima, porque ya nos pasó hace dos años, en la parte donde se tumbaron dos antenas, una en El Walamo, y la otra en La Cruz, Elota”, concluyó.

¿Qué es una antena ionizadora?

Aunque no se ha demostrado su efectividad, estos aparatos se instalan para evitar o desviar el curso de los fenómenos climáticos, como tormentas y huracanes.