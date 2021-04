Por falta de agua, está en riesgo la temporada de mango en el sur de Sinaloa

Escuinapa, Sin.- La carencia de agua para el riego de las parcelas de mango tiene en riesgo la próxima temporada de producción de esta fruta en el municipio, aseguró Rogelio Padilla Salcido, dirigente del comité municipal de la CNC.

El líder del sector frutícola expuso que actualmente ya se está en la etapa de crecimiento de la fruta, en la cual el agua es más necesaria.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Ahorita ya el mango está como una canica, la flor ya reventó, ahorita es cuando se requiere más el agua, porque el árbol inicia a abortar (a tirar el mango), que es un proceso normal, pero si no tiene agua, aborta más de lo normal, porque no tiene fuerzas para mantener la fruta".

Dijo que los productores se han visto en la necesidad de acarrear agua en pipas y tinacos, para poder regar un poco las huertas, pero esto no resulta suficiente.

"Lo que está haciendo la gente es llevar agua en pipas, porque los pozos que se tienen en las huertas están secos, no tienen agua, con la poca agua que se le echa a los mangos, es para tratar de que no tire tanto".

Asimismo, dijo que otra de las afectaciones que genera la falta de agua es que el mango que logra sostenerse en el árbol no logra crecer lo suficiente y la calidad de este es menor.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Si no hay agua, la fruta que se logra salvar no crece, se queda pequeña y eso provoca que la fruta no tenga calidad para exportación y hay que venderla barata después".

Por último, dijo que lo único que puede salvar la temporada es que las lluvias lleguen temprano, ya que Escuinapa no cuenta con una fuente de abastecimiento de agua suficiente para el sector agrícola.

El mango es el principal cultivo en los municipios del sur de Sinaloa, por la cantidad de hectáreas sembradas y el segundo en valor de la producción.

Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán

En Escuinapa se tienen en producción 13 mil hectáreas de mango en sus diferentes variedades en haden, tommy, ataulfo, kent y keitt.

La temporada de producción de mango, en promedio, brinda cada año un aproximado de 10 mil empleos.













