Por desapariciones, la vida nocturna en Mazatlán ‘va a la baja’

Mazatlán, Sin.- Por el repunte de las desapariciones forzadas de jóvenes en las últimas semanas en Mazatlán, los antros-bares y taxistas que trabajan de noche registran una fuerte caída en la demanda de sus servicios.

Alfredo Noriega López, secretario general de los Ecotaxis Verdes, señaló que la demanda ha caído drásticamente en las últimas semanas, lo que ha afectado la actividad económica de los transportistas.

También puedes leer: Distrito de riego ‘Santa María’ detonará al sur de Sinaloa

"Nosotros lo hemos notado, ahora que se recrudeció la violencia, más en el turno de la noche", afirmó Noriega.

Manifestó que desde las 10 u 11 de la noche la demanda de taxis ha caído hasta en un 80 por ciento, lo que ha generado una reducción considerable en sus ingresos económicos.

"En una noche normalmente ganábamos entre 1,800 y 1,900 pesos, pero ahora ni $600", explicó.

El temor generado por la situación de seguridad ha provocado que los usuarios eviten salir por las noches, lo que afecta también a los centros nocturnos y restaurantes.

"Los antros, los restaurantes, los centros de convivencia, pues, están prácticamente solos, y eso nos impacta a nosotros porque vivimos de nuestros usuarios", añadió el secretario general.

César Joel Martínez Favela, encargado de un antro en la Marina de Mazatlán, aseguró que al menos en un 60 por ciento disminuyó la afluencia de personas al lugar.

"Muchísimas personas dejaron de venir al antro por todo lo que hay en carreteras, también mucho turista llegaba y ahorita no pueden venir, fácil un 60 por ciento menos vinieron esta semana por todo el rollo de la violencia, pero más por los desaparecidos", dijo Martínez Favela.

De igual manera, destacó que sus "RP'S" no tuvieron mucha reservaciones, con todo y las promociones que tenían.

"Ni con las promos que tuvimos se animaron a venir, porque además de venir un 60 por ciento menos, los que venían no consumían mucho, pero que les vamos a decir si casi no había gente, los RP'S, nos dijeron que mucho morro no quería venir por lo de los desaparecidos”, añadió.