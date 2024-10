Por desapariciones, ‘hay que estar alertas de los hijos’

Mazatlán, Sin.- El creciente número de personas desaparecidas en el puerto ha generado un ambiente de preocupación entre madres y padres de familia en Mazatlán.

“Nada más hay que estar alertas de ellos”, expresaron.

En el nivel de educación básica, algunos han optado por no enviar a sus hijos a las escuelas por miedo a que les ocurra algo.

En escuelas como la primaria Ángel Flores, algunos padres han decidido no mandar a sus hijos desde el inicio de la semana, ante el temor de que el incremento de la inseguridad pueda afectar a los menores.

"Yo no lo he mandado por el miedo que me da que le pase algo, ni de la casa sale, ahí nos quedamos a gusto, encerrados en lo que su papá viene de trabajar, que llegue a pasar una balacera o me lo roben, no gracias, hasta que no le pase algo a un niño van a tomar esa decisión", dijo la madre de familia, mientras recogía los trabajos del niño.

En tanto en el Conalep de la avenida Miguel Alemán, varios padres del turno vespertino han optado por llevar y traer a sus hijos, porque salen de noche.

"Salen como a las 7 de la noche los alumnos, prefiero traerlo a la escuela y llevarlo de vuelta a la casa, siempre hay que tener tiempo para los hijos y más en estos tiempos tan peligrosos, nada me cuesta ir y venir por mi hijo, pero me aseguro que esté bien", mencionó Wilfredo, quien se encontraba en un café de la zona.

En la secundaria Pesqueira, aunque las clases continúan con normalidad, los padres de familia han extremado las precauciones y limitan las salidas de sus hijos fuera del horario escolar.

"Según ellos tienen miedo de venir a la escuela, no pasa nada y yo los traigo a los dos, pero como tienen mucho miedo, ni a la calle salen, aquí vienen, los traigo en el carro y de vuelta igual, encerrados, ahí en la casa que hagan y deshagan, para que no tengan miedo", dijo Roxana, madre de familia.

En la primaria Francisco Villa, aunque no se han tomado medidas tan drásticas, los padres mantienen la atención puesta en cualquier situación que pueda comprometer la seguridad de los alumnos.

"Nada más hay que estar alertas de ellos, cuidarlos bien, y listo, es comprometernos con ellos", expresó Fabiola.