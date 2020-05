Por definirse, futuro del basurón de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La decisión de crear un relleno sanitario o una planta de tratamiento de residuos sólidos, que sustituya el basurón municipal que está a punto del colapso, será responsabilidad de los regidores; aseguró la directora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes Sanjuan Gallardo, quien señaló que ya se entregaron más de ocho propuestas y proyectos para su análisis, y están a una reunión donde se aclararán dudas, conceptos y observaciones, para tomar la resolución definitiva.

Nosotros ya vamos a concluir este trabajo que hicimos desde hace un año, hemos llegado a un punto donde nos hemos detenido, debido a que necesitamos que ellos tomen una decisión, ellos van a ser los responsables de decidir hacia dónde va el municipio, nosotros cumplimos con el diagnóstico, las propuestas y los contratos, la parte económica la tienen que analizar, el Tesorero ya se reunión con ellos, ya hicimos lo que estaba de nuestra parte para que hubiera la mayor claridad de los proyectos presentados Lourdes Sanjuan Gallardo









Sin embargo, adelantó que falta una última presentación para aclarar dudas, conceptos y observaciones que tengan los regidores, y después de esta tendrán que tomar la decisión.

La propuesta hecha por el gobierno municipal, a través de las direcciones involucradas como son Ecología, Servicios Públicos y Tesorería, es una planta de tratamiento con tecnología avanzada que garantiza la solución de la contaminación generada por la basura a largo plazo, y de estas hay tres proyectos en análisis.





Bajo esa premisa, hicimos tres propuestas distintas donde buscamos qué tecnologías son las que se están utilizando a nivel mundial, que nos permite ser sustentables y que separa la basura, la reutiliza, la recicla, la vende, y lo que ya no tiene ninguna utilidad la somete a un proceso que se le llama pirolisis, que es algo parecido a una chimenea donde hay una combustión, pero la diferencia con este sistema es que esta incineración, en los filtros, todo lo tóxico que se va a la atmósfera, se reduce en una cantidad mínima, muy por debajo de lo que marca la norma mexicana, porque son tecnologías que se utilizan en EUA y Europa Lourdes Sanjuan Gallardo









Esta propuesta es a largo plazo, con servicio a 50 años y con la ventaja que no provocarían afectaciones al medio ambiente, y que requeriría el apoyo de la población en la separación y minimización de la basura, para que la planta opere más eficiente.

Las plantas de tratamiento proponen una concesión de 25 a 30 años, con este contrato, estas empresas absorberían el 100% de los costos, algunas en condiciones muy favorables para el municipio y otras no tanto.

¿QUÉ CONVIENE MÁS?

Por otra parte, está la opción de un relleno sanitario con ventajas y desventajas en cuanto al costo, operatividad y tiempo de servicio.

Con respecto al costo, Sanjuan Gallardo aclaró que en los rellenos, el municipio se compromete a hacer todo lo que hace una planta sobre el pretratamiento de la basura.





No es como ahorita que nomás llegas y metes abajo del colchón, tienes que tener una tecnología y no es barata, no estamos hablando aquí de lo que es más barato, sino lo que más conviene al municipio y eso es lo que nosotros hemos recalcado con los regidores Lourdes Sanjuan Gallardo









Dijo que lo que está en discusión es optar por una propuesta a corto o largo plazo, ya que un relleno sanitario tiene un alcance de 20 años, mientras que una planta de tratamiento con la tecnología que se sugiere, es de 50 años.

Además, agregó, se tiene que considerar que de acuerdo a las proyecciones demográficas, Mazatlán podría tener un crecimiento poblacional de 3 a 4 millones de habitantes en 10 años, lo cual generaría más basura que la que se produce actualmente.





Qué vamos a hacer para que nuestras playas, esteros y arroyos estén limpios de basura, creo que vale la pena analizarlo y replantearlo, tener esa visión de futuro Lourdes Sanjuan Gallardo









POR UN MUNICIPIO SUSTENTABLE

El director de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague, dijo que de los ocho proyectos que se presentaron a los regidores de las comisiones de Hacienda, de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, destacan las tres propuestas de una planta de tratamiento de residuos sólidos, que darían solución a largo plazo a la contaminación de la basura.

Considera que la creación de una planta de tratamiento que sustituya al actual basurón, proyectaría a Mazatlán como un municipio sustentable y que sería un atractivo más como destino turístico.

“Consideramos que garantizan una sustentabilidad y que son una solución donde definitivamente no tendremos más contaminación directa en lo que es tierra, agua y aire, analizamos tres propuestas que aplican tecnología que vale la pena, para que se proyecte Mazatlán como un municipio sustentable, esto va a garantizar que a muy largo plazo, Mazatlán sea un municipio que no tenga contaminación relacionada con la basura”.

Dijo que si bien todavía no hay una respuesta por parte de los regidores que analizan dichas propuestas, esta tendrá que tomarse a la mayor brevedad posible, ya que el basurón municipal está a punto de colapsar.

CIFRA

Entre 700 y 900 toneladas de residuos sólidos al día genera la ciudad de Mazatlán.

PROPUESTA

Autoridades municipales proponen una planta de tratamiento de residuos sólidos, con proceso de incineración por termo-ignición con purificación de gases, la cual tendría una capacidad de mil toneladas diarias.

A CORTO Y LARGO PLAZO

Mientras un relleno sanitario ofrece un servicio no mayor a los 20 años, una planta de tratamiento de residuos sólidos se extiende a 50 años.

































