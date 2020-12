Por bajas temperaturas, exhortan a la autoprotección este Año Nuevo

Culiacán, Sin.- Ante las bajas temperaturas registradas en el estado, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) hizo un llamado a la población para resguardarse del frío durante estas fechas de celebración, haciendo uso de las debidas medidas sanitarias y de prevención para evitar un riesgo para la salud.

El titular de la Comisión, Jorge Alan Urbina Vidales, detalló que entre los riesgos de salud que se viven de forma mayoritaria en esta temporada invernal, se encuentran afecciones respiratorias como hipotermia, quemaduras, así como situaciones de emergencia como incendios por cortos en adornos eléctricos, graves accidentes por el uso de pirotecnia tanto en niños como adultos e incluso intoxicación por monóxido de carbono, por calentadores o estufas en casas con poca ventilación.

Durante el invierno existen riesgos para la salud que se pueden evitar tomando las medidas adecuadas.Comisionado

Afirmó que la los frentes fríos de la temporada culminarán hasta mayo del 2021 aunque, las temperaturas más bajas se esperan en diciembre, enero y febrero. Cabe recordar que el Servicio Meteorológico Nacional, a través de un comunicado dio a conocer que las temperaturas en Sinaloa disminuirían hasta -1°C este fin de año.

Entre las recomendaciones que dio para evitar sentirse afectado por la temporada, indicó que se deben evitar los cambios bruscos de temperatura y mantenerse abrigados, así como cubrirse nariz y boca para evitar respirar el aire frío y, al mismo tiempo, prevenir el contagio de Covid-19.

Foto: Cortesía | Coepriss

Recordó que es necesario poner especial atención a los grupos vulnerables, como son los niños, recién nacidos, bebés, adultos mayores, mujeres embarazadas y enfermos crónicos o inmunodeprimidos, con padecimientos cardiacos, anemia y problemas respiratorios.

Ante cualquier síntoma o problema de salud se debe evitar la automedicación y acudir al médico.Comisionado

Jorge Alan Urbina Vidales insistió en recomendar a la población no exponerse a contaminantes ambientales, no fumar en lugares cerrados y cerca de niños, ancianos y personas enfermas, usar crema para proteger la piel del frío, vigilar constantemente adornos, luces e instalaciones eléctricas que puedan generar incendios, evitar que los menores y los adultos mayores manipulen líquidos calientes; no usar pirotecnia, y apagar velas, braceros y mecheros antes de dormir.





















