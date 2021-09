Por aborto en Sinaloa, se harán ajustes al Código Penal y a la ley de salud

Culiacán, Sin.- La diputada Graciela Domínguez Nava, quien, como coordinadora del grupo parlamentario de Morena presentó la controversia constitucional contra la ley Yamuni y que finalmente la corte resolvió a favor, dijo que lo que sigue ahora es hacer las adecuaciones al código penal y a la ley de salud para que pueda garantizarse a todas las mujeres que se les de la atención ante la decisión de interrumpir el embarazo.

Precisó que existe la posibilidad que todavía esta Legislatura que está por concluir su periodo pudiera legislar para Reformar esas dos Leyes, de no hacerse será la siguiente legislatura la que proceda.

Local El autor de la Ley antiaborto en Sinaloa se inconforma

“Quedan muy pocos días de esta legislatura, pero no es imposible, y aunque no está dentro de la agenda esta resolución de la corte porque no estaban consideradas hace algunas semanas, es cuestión de lo que vamos a estar revisando si esta Legislatura con el tiempo que le queda podría legislar en la materia y si no, sin duda le tocará a la siguiente, el problema aquí es el tiempo”, indicó.

La legisladora destacó la oportuna intervención que tuvieron como grupo parlamentario de Morena para presentar en noviembre de 2018 la acción de inconstitucionalidad que hoy atendió la corte.

“Lo que se buscaba era que se declarara inconstitucional el que se legislara incluir en el artículo cuarto de nuestra Constitución que la vida debe protegerse desde la concepción y hoy la corte resuelve que no había competencia por parte del congreso del Sinaloa y que, por otro lado, también atentaba con restringir los derechos a las mujeres”, señaló.

Por ello, resalto, que la resolución tiene tanta trascendencia que se emite criterio para que ya ningún congreso local a partir de esta resolución pueda legislar en la materia.

La diputada Domínguez Nava señaló que esta resolución también aportó que con esta resolución se logró emitir este criterio a otras entidades federativas.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

Un logro nacional

Lo que se logró en Sinaloa, añadió, es que con esta resolución y tomando en cuenta lo que se resolvió en el caso Coahuila, también tiene efectos generales para todas las entidades federativas, ahora lo correcto es que el legislador sinaloense procese a hacer las adecuaciones al código penal y a la ley de salud para que pueda garantizarse a todas las mujeres que se les de la atención ante la decisión de interrumpir el embarazo.

“Nos llena de satisfacción que pudimos aportar en dos temas sensibles en materia de derechos de libertades de los individuos como son matrimonio igualitario y el aborto y que no fue fácil porque son temas muy polémicos tuvimos las condiciones de capacidad, de diálogo, no todos quedaron satisfechos, pero nosotros siempre fuimos muy respetuosos propiciando que se escucharan todas las opiniones en los espacios necesarios y finalmente se pudo avanzar”, dijo.

Foto: Cortesía | Congreso de Sinaloa

Eso, aseguró, es para bien y que en Sinaloa se esté reconociendo la diversidad sexual y por otro lado los plenos derechos de las mujeres para en autonomía decidir sobre su vida.

Dijo que en lo personal se siente satisfecha pese a que estos temas son complicados y no muy sencillos.

“A final de cuentas siento que cumplimos, tengo claro que a quienes estamos representando creyeron en nosotros justamente en estos temas porque buscaban que en el Congreso de Sinaloa se atendieran y e legislara para armonizar en nuestra sociedad en la convivencia que debemos de tener, reconociendo estos derechos, me siento satisfecha porque cumplimos en esa materia que también en la Cuarta Transformación es parte de su línea programática”, concluyó.













Lee más aquí ⬇

Local Despenalización del aborto: un avance más para garantía de derechos a mujeres

Local En Sinaloa faltan estrategias para que el aborto sea un derecho humano: Yee