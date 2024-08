Pondrán guapos a los ‘monos bichis’ en Mazatlán

Mazatlán, Sin.-El monumento a la Alegoría Marina, mejor conocido como los “monos bichis" o monumento al Pescador, ya está en proceso de rehabilitación.

El director de Obras Públicas Municipales, Rigoberto Arámburo Bojórquez, explicó que el deterioro es tal en el equipo de bombeo y de iluminación, así como en el mosaico veneciano que recubre a la estatua.

"Es una rehabilitación de todo el deterioro que se tenía en cuanto al monumento, no había bombas, no había filtros, en el tema de la iluminación estaba completamente deteriorado todo lo que es el cableado, no existía, todos los alimentadores, los mecanismos para la automatización de los chorros", explicó.

El funcionario municipal agregó que el mosaico veneciano será retirado en su totalidad, pues ya estaba desprendido y se volverá a reponer, no sin antes hacer el sellado de grietas y la impermeabilización en la parte de la concha.

Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Inversión

El funcionario mencionó que en tres semanas culminarán los trabajos de rehabilitación, los cuales tienen un costo de un millón 900 mil pesos.

Para saber

Ubicado sobre el paso costero, en la avenida Del Mar, los "monos bichis" son de los monumentos más fotografiados por los turistas.

Pese a encontrarse en trabajos de rehabilitación, los visitantes no han dejado de tomarse la foto del recuerdo en esta obra emblemática.