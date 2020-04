Polvo y cansancio ‘marcan’ sus pasos

Mazatlán, Sin.- Susana Díaz tiene 49 años de edad, desde los 18 ya se integraba como apoyo a las cuadrillas de aseo urbano de la ciudad, en la tarea de barrido de calles; a pesar de todo este tiempo de servicio no ha logrado una plaza sindical, ni la ha procurado, pues así como llegaba, se retiraba cuando algo no le gustaba, además de que los sueldos eran muy bajos.

Sin embargo, en los últimos 3 años ha permanecido estable, en todo este tiempo ha recorrido a pie la ciudad con escoba y recogedor, así que conoce la ciudad como la palma de su mano.

Ella vive en la colonia Estero, tiene cuatro hijos, dos mujeres y dos varones, que ya se independizaron, por lo que puede trabajar desde las 6:00 hasta las 12:00 de la tarde, en horario normal, recorriendo la avenida Las Torres, en una extensión de cinco a seis kilómetros, y seguir por las tardes hasta las 5:00 pm, integrándose a la cuadrilla para recoger tierra en otras calles de la zona noreste de la ciudad, por lo que le pagan horas extras.

Asegura que en esta temporada de cuarentena por coronavirus Covid-19, la ciudad se ensucia menos y permanece limpia por más tiempo, aunque la tarea nunca acaba.

Refiere que si bien les pagan por recoger y limpiar las calles y avenidas, hay hábitos de la gente que les complica su labor, como es el sacar bolsas de basura a la calle, una vez que pasó el camión recolector de residuos sólidos y, lo peor, dejarla en los camellones.

Diario llega a juntar entre dos o tres bolsas grandes de basura, que se dejan después de que pasa la unidad que ofrece el servicio de recolección de residuos.

Pese a la cuarentena, las cuadrillas de trabajadores de barrido de calles sigue operando. Foto: Juan Carlos Ramírez │El Sol de Mazatlán

Si la gente tomara conciencia, eso nos ayudaría mucho, que no tiraran basura en los camellones, eso sí nos afecta, en la calle como quiera, la gente tira cosas, hasta uno que se dedica a esto, pero lo más difícil es recoger basura en los camellones.Susana Díaz

Susana comenta que lo que más recogen es hojarasca de los mismos árboles, arbustos y plantas que se encuentran en avenidas y calles, y tierra que se acumula sobre el asfalto o la loza de cemento, le siguen bolsas de plástico, papel, colillas de cigarro y desechables.

PASO A PASO

Desde las 6:00 de la mañana, Susana Díaz recorre la avenida Las Torres, desde la avenida Manuel J. Clouthier hasta la glorieta de El Pescador, que atraviesan las colonias Ricardo Flores Magón, Lomas de Las Torres, Mazatlán I y Hacienda Victoria.

Comenta que esta ruta la recibió apenas hace 15 días, la avenida tenía fama de sucia, pero al recorrerla no ha sido tan difícil, quizá porque es tiempo de cuarentena y la gente sale muy poco a la vía pública.

La zona con más afluencia de peatones y tráfico vehicular en días normales es el tramo de la avenida Clouthier hasta la calle Azalea, en la Flores Magón, ya que aquí opera el mercado municipal con el mismo nombre de la colonia, y hasta hace poco se instalaba el tianguis los días martes, jueves y domingos, que se suspendió de manera temporal por la cuarentena, a esto se suma que también hay una gasolinera y muchos establecimientos.

Desde los 18 años, Susana ha trabajado de manera escalonada en el barrido de calles. Foto: Juan Carlos Ramírez │El Sol de Mazatlán

Lo normal aquí son los papeles, las bolsas, la basura que deja la gente, las hojas de los árboles y la tierra que se acumula a orilla de las banquetas y los camellones, ayer no vine porque nos fuimos con la cuadrilla a otra avenida y no está sucio, es poca gente la que sale, casi no está circulando la gente; yo apenas acabo de agarrar esta ruta de Las Torres, tengo 15 días con ella y la persona que estaba me dijo que era muy sucia, que se ponía muy sucia por el tianguis y los negocios y la gente que pasa.

Susana Díaz

Comenta que le ha tocado barrer la avenida Camarón Sábalo, en la Zona Dorada, la cual se limpia bien y dura hasta 2 o 3 días aseada, tiempo en que nomás se “papelea” para que se conserve con una buena imagen.

Otras rutas que recuerda son la avenida Reforma, donde se ubica la Gran Plaza, la avenida de la Universidad, sobre el colegio Andes, y la avenida Las Torres de Infonavit Playas.

“La avenida del Andes, de la Gran Plaza, Infonavit Playas, uhh, hemos andado por casi toda la ciudad durante tres años, todas esas son muy limpias, las limpias bien y dura hasta 2 o 3 días, ya nomás las ‘papeleas’ para que estén siempre limpias”.

SALE CON HORAS EXTRAS

Desde la administración anterior, Susana Díaz se ha mantenido estable en este trabajo, pues ahora los sueldos son mejores y les permiten ganar horas extras cuando hay mucho trabajo.

Antes, los trabajadores de barrido de calles ganaban entre 300 y 400 pesos semanales, actualmente el sueldo es de mil 172 pesos, pero si trabaja 4 o 5 horas extras, el ingreso puede alcanzar los 2 mil 172 pesos por semana.

El turno normal es de las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 del día, al trabajar horas extras se extiende hasta las 5:00 de la tarde.

Tengo ya tres años seguidos, desde la administración anterior y esta, ya ahorita estoy viendo la luz, ya no tengo a nadie en casa, vivo yo sola, tuve cuatro hijos, para sostenerlos no trabajé aquí porque con el sueldo de aquí no da, y más que antes pagaban 400 o 300 pesos semanales, ahorita ya nos subieron el sueldo el doble.Susana Díaz

Susana Díaz lamenta no haber permanecido en las cuadrillas de aseo urbano, pues ya tuviera una plaza en el Ayuntamiento.

Nunca me han dado la plaza porque me salgo y duro 2 o 3 meses, no me gusta algo o por cualquier tontera y me salgo, como está uno joven se quiere ‘comer el mundo’ de un bocado, ahorita ya estoy más estable, los plebes ya están grandes, ya no hay que capotearlos, mi mamá todavía vive, la visito de vez en cuando porque ella tiene más comodidad que yo.

Susana Díaz

Señala que ella y los nueve trabajadores que están en la cuadrilla tienen todas las prestaciones de ley, incluso recibe atención médica en el hospitalito “Margarita Maza de Juárez” y le llega su aguinaldo en tiempo y forma.

Así que ahora no piensa renunciar y menos en la crisis que se vive como consecuencia del coronavirus Covid-19, en el que hay que cuidar el ingreso que se tiene, aunque tenga que recorrer todas las avenidas de la ciudad, las cuales conoce como la ‘palma de su mano’.

CIFRAS

1,172 pesos semanales gana un trabajador de Aseo Urbano que se dedica al barrido de calles.

HORARIO

De 6:00 de la mañana hasta las 12:00 del día, los trabajadores recorren las avenidas limpiándolas; hay quienes se quedan hasta las 5:00 pm para ganar horas extras.





