Policía de Mazatlán pide a motociclistas denunciar extorsiones de agentes

Mazatlán, Sin.- El secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie las extorsiones que padece en las revisiones de motocicletas, donde algunos agentes piden dinero para evitar multas.

En respuesta a las quejas sobre las "mordidas" solicitadas a conductores que no portan los documentos requeridos, Barrón Valdez afirmó que es responsabilidad de los ciudadanos participar en la lucha contra la corrupción.

El Secretario enfatizó que los conductores no deberían tener que pagar si cumplen con las normas.

“Sí andas mal no tendrías porqué dar dinero. Si andas bien, no tienes porqué darlo. Me quitan dinero, pero ¿por qué te lo quitan? Si no traes casco, no tienes dinero, pues no tienes el valor para decirlo”, señaló.

Barrón Valdez aclaró que la situación de extorsión es una responsabilidad compartida entre la autoridad y la ciudadanía.

“No podemos estar solamente diciendo ‘me están quitando dinero’. Circula bien en tu vehículo, no estoy justificando ningún acto de corrupción. Que quede clara la situación. Simplemente que tienes que denunciarlo para saberlo”, enfatizó.

El Secretario subrayó la importancia de que los ciudadanos estén en regla, que porten el casco, sus documentos, incluida la licencia, para evitar situaciones que puedan llevar a la extorsión.

“Tienes que andar bien con todos tus documentos, tu licencia, tu casco, tu placa, los límites de velocidad”, concluyó.