Podría estar ya echada la suerte del Secretario de Seguridad de Mazatlán

Mazatlán. Sin-. La suerte del Secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola podría estar echada para el próximo viernes, cuando el Órgano Interno de Control emita el dictamen de la investigación que se le sigue, principalmente por la venta de ascensos o grados, además de 98 denuncias en su contra.

El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain, informó que será el propio presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres quien determine si habrá un cambio en la Secretaria de Seguridad Pública, a pesar de que hay elementos para ello.

“Eso lo determinará el alcalde, independientemente del resolutivo que se tiene la próxima semana, el próximo viernes, pero ya el alcalde determinará, ya está en sus manos. Sigue trabajando, bueno, sigue como Secretario, trabajando no sé, no me consta, pero como Secretario sí sigue, el tema operativo nosotros hemos estado interactuando con el Director de Seguridad Pública, con Malpica, por el tema que de él depende, que es la operatividad”, explicó el funcionario municipal.

González Zatarain indicó que al parecer el alcalde ya tiene algunas propuestas para el posible relevo de Alfaro Gaxiola, ya que el proceso de investigación, le ha dado tiempo para con calma buscar una buena propuesta.

Rechazó que el jefe policiaco haya hecho llegar alguna solicitud de licencia como tampoco lo haya hecho llegar al alcalde Benítez Torres y ni en ninguna instancia.

La investigación

Por el momento, el Secretario del Ayuntamiento reiteró que el Órgano Interno de Control dará a conocer el próximo viernes el resolutivo de la investigación que se le sigue a Alfaro Gaxiola, sobre todo por la supuesta venta de grados o ascensos, por lo que el alcalde está esperando el mismo.

Agregó que va a depender mucho de cómo salga la investigación para analizar si se le adelanta la jubilación a Alfaro Gaxiola, ya que si la denuncia le perjudica, se analizará si le permitirá su jubilación.

Y de darse el cambio, dependerá del nuevo Secretario de Seguridad quien determine si sigue trabajando con sus directores actuales de la Policía y de Tránsito, y él decidirá con quien hace equipo.

Y en cuanto a los grados que ya entregó el jefe policiaco sin someterlos al Comité de Profesionalización, que Alfaro Gaxiola encabeza, dijo que lo legal es que se retiren esos grados que entregó y se reponga el procedimiento en el Comité que sesione ya que antes no lo hizo.

Agregó que si se hace así, no se afectarán los derechos de otros elementos policiacos que tienen derecho de un ascenso, y sobre la validez de los grados otorgados, indicó que son legales porque ya se les está pagando así, por lo que se tendría que hacer un procedimiento para retirarlos y no se transformen en una demanda y un Juzgado haga que se les repongan.

Y sobre el caso de que el secretario de Seguridad Pública no esté asistiendo a los eventos oficiales, González Zatarain rechazó que tenga una orden de que ya no lo haga.