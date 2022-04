Pocas incidencias que no ponen en riesgo el proceso: INE

Jorge Luis Ruelas Miranda, presidente del Consejo Local del INE en el estado, dijo que los incidentes que se suscitaron prácticamente al inicio de la jornada electoral de revocación de mandato, fueron menores.

Al dar a conocer el desarrollo de la votación, detalló que en total fueron quince incidentes y que hasta el mediodía de éste domingo, no ponían en riesgo el proceso electoral.

Precisó que entre las incidencias están electores que votaron sin credencial, otros sin aparecer en la lista nominal.

“En la casilla 2347 básica del distrito uno de Mazatlán se denunció que el representante de Morena le dijo al secretario que aunque no estuvieran en la lista nominal se le tenía que dar la boleta para que votara y se anotara en la hoja blanca porque en su partido y en el INE eso se les había dicho”, dijo.

Destacó que fueron cuatro personas a las que se les dieron boletas sin aparecer en la lista.

Dijo que estos hechos, son muy comunes en otros procesos electorales, ya que en las casillas se da este tipo de incidentes, aclarando que no hay ninguna instrucción por parte del INE, y que la instrucción que hay es que si no aparece en la lista nominal no pueden votar.

Otro de los incidentes fue la ausencia prolongada de algún funcionario de la mesa directiva de la casilla, una vez instalada.

“Tenemos un incidente de este tipo en el distrito cinco con cabecera en Culiacán, donde un funcionario se sintió mal y se retiró, se continuó con la votación sin el escrutador”, explicó.

Foto: Cortesía | INE

Otro de los incidentes fue la obstaculización en el desarrollo de las votaciones por parte de algún representante de partido al pretender ejercer las funciones de los integrantes de la mesa directiva de la casilla.

Este hecho fue en la sección 3672 básica del distrito tres con cabecera en Salvador Alvarado.

La denuncia fue que un representante de partido estaba llevando a ciudadanos a ejercer su voto obstaculizando a quien se le pidió que permitiera que fluyera el ejercicio del voto.