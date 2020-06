Pocas denuncias en rellenos de arroyos por temor a represalias

Mazatlán, Sin.- Mientras no se realicen campañas a fondo de concientización y educación ambiental entre las personas que viven en los márgenes de esteros, arroyos y canales de la ciudad, el problema de rellenos de escombro y basura continuará, ya que de nada sirve que personal de Ayuntamiento limpie y desazolve los cauces, si a los días va a estar igual o peor, señaló el integrante del Consejo Ecológico de Mazatlán (CEMAZ), Fernando Enciso Saracho.

Dijo que ante la dificultad de denunciar por los riesgos a sufrir agresiones, la ciudadanía se tiene que organizar y defender los cuerpos de agua, haciendo reportes en tiempo y forma, para obligar a las autoridades a no sólo limpiar canales y arroyos, sino también a frenar el relleno de los mismos con escombro y basura.





Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

La gente, cuando tira los escombros y la basura, lo hace a escondidas para que no los vean, agarrarlos está difícil, ahí puede haber un problema grave porque al rellenarse esos cauces por donde corre el agua, el agua se va a salir y va afectar a la gente en tiempos de lluvias, lo que se debe de hacer, por la misma dificultad de denunciar, es que la gente se organice para hacer vigilancia y estar al pendiente cuando vayan a tirar y tomarles fotos Fernando Enciso Saracho.









Refiere que el problema radica en el crecimiento urbano de Mazatlán que se dio por mucho tiempo sin planeación, sobre lagunas, esteros y maristas.









La mayor parte de la población de Mazatlán vive en zonas bajas, donde había lagunas, esteros y marismas, y esas zonas por naturaleza se inundan, y es que en la medida que se fue dando el urbanismo se fueron haciendo canales, pero esos canales y las alcantarillas del drenaje pluvial muchas veces se tapan con las lluvias, y se dan las inundaciones Fernando Enciso Saracho.









De ahí que la autoridad mantenga programas permanentes de limpieza y desazolve de canales y ductos pluviales, pero no se dan abasto, pues no la gente no tiene educación ambiental.

Enciso Saracho reiteró que el Ayuntamiento debe encabezar una campaña de concientización dirigida a la población, principalmente a la gente que vive cerca de los cuerpos de agua, para que tome conciencia de la afectación y contaminación que se genera con tirar basura y escombro en los canales y arroyos.









Hace falta que se haga una campaña de concientización, porque de nada sirve que vaya a limpiar si a los días ya está otra vez igual o peor, se tiene que hacer una campaña de educación en la gente, crear conciencia para evitar esto Fernando Enciso Saracho.









CIFRAS

48 kilómetros de canales y ductos existen en la ciudad de Mazatlán, según cifras de la Dirección de Obras Públicas.

























