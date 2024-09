¿Plazas te cobran el estacionamiento? Algunas operan son licencia en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- En julio la autoridad municipal de Mazatlán suspendió los trabajos de una obra en conocida plaza comercial que pretendía instalar plumillas automatizadas para el control y salida de vehículos. El lugar no contaba con la licencia de uso de suelo ni con la licencia de funcionamiento para explotar el giro de estacionamiento, de ahí el motivo de la colocación de sellos.

Desde hace algunos años en Mazatlán hay dos centros comerciales que cobran una cuota a sus clientes por el uso de estacionamiento, pero tampoco cuentan con las licencias que expiden Desarrollo Urbano Sustentable y Oficialía Mayor. El cobro de estacionamiento en plazas comerciales no es exclusivo en Mazatlán ni en Sinaloa, sucede en todo el País, aprovechándose de vacíos legales.

En realidad la empresa cobra por mantener el cuidado de sus espacios, pero lo que le suceda a los vehículos de los clientes no les interesa, pues no se hace responsable por algún daño que sufra el vehículo, desde un rayón, el robo de una llanta, de un espejo, o el robo total de la unidad.

Reformar la Ley

Para el diputado local Pedro Villegas Lobo, la primera autoridad omisa en este asunto son los ayuntamientos, ya que en los reglamentos de construcción, los cuales son municipales, dicen que se deben dejar ciertos cajones de estacionamientos dependiendo de los metros cuadrados de construcción y no se está cumpliendo con ello.

Informó que desde 2018 se trabaja en una iniciativa que ya se envió al Congreso de la Unión para la modificación a la Ley General de Estacionamientos y así eliminar por completo el cobro, el cual debería ser gratuito.

En Mazatlán dos plazas comerciales cobran por el uso del estacionamiento, cuando por ley debe ser gratuito. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

"Para evitar que plazas y centros comerciales sigan cobrando a los usuarios el costo por la entrada de los carros cuando no nos dan protección, no nos dan seguro, ni nos dan seguridad y que a la vez los centros comerciales tienen la obligación de tener estacionamientos gratuitos, y a la hora de no tenerlos ahí están violentando algunas leyes de construcción", dijo.

En estados como San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz y Colima está prohibido cobrar el estacionamiento, aunque no todos respetamos la gratitud establecida por la ley.

Sin licencias

El titular de Oficialía Mayor, Rogelio Olivas Osuna, explicó que los centros comerciales que quieran cobrar estacionamiento deben tener una licencia de funcionamiento para explotar este giro.

Mencionó que para poder otorgar este permiso, el interesado debe presentar la licencia de uso de suelo, la cual se tramita en la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable.

"Se extrañaron las plazas comerciales, les caí a todos para pedirles la licencia de funcionamiento, porque una cosa es licencia de funcionamiento para plaza y otra si quieres cobrar como estacionamiento, se tiene que regular, se supone que tú al hacer una construcción de una plaza tienes que garantizar, de acuerdo al reglamento y a la ley, tantos cajones de estacionamiento", mencionó.

Por la ausencia de estas licencias, en julio la dependencia suspendió los trabajos de conocida plaza ubicada sobre la avenida Revolución, la cual había iniciado trabajos de obra para la instalación de plumillas automatizadas.

El director de Desarrollo Urbano Sustentable, Paúl Maldonado Galindo, confirmó también que ninguna plaza comercial en la ciudad cuenta con la licencia de uso de suelo para explotar el giro de estacionamiento.

“No, la verdad no cuentan, hemos tenido una situación particular con una de las plazas que ha ingresado el trámite para el permiso de poner una caseta, nosotros les hemos negado el permiso en primera instancia de forma verbal, obviamente si ellos recorren a algún procedimiento legal tendremos que contestarles también por oficio como lo indica la ley”, dijo.

El funcionario consideró que si estos comercios obtienen un beneficio, mínimo, deben prestar el servicio de estacionamiento a los consumidores.

En cuanto a las plazas comerciales que ya están haciendo el cobro por estacionamiento, apuntó que tendría que verse desde la parte jurídica para ver cómo se puede proceder por los años que ya tiene operando con este esquema.

Maldonado Galindo indicó que los centros comerciales no son los únicos establecimientos obligados a brindar estacionamiento gratuito, también aplica para los estadios deportivos, los dos que existen en la ciudad también hacen cobro por el aparcamiento.

Para saber

El Reglamento de Construcción de Mazatlán establece la obligación de que quien edifica en inmuebles comerciales, debe contar con determinado número de cajones de estacionamiento gratuitos. Sean grandes o pequeños, el requerimiento mínimo de cajones deberá satisfacerse de acuerdo a la tipología de la edificación y a la magnitud del inmueble en metros cuadrados.

Por cada 40 metros cuadrados de construcción se debe garantizar un cajón de estacionamiento.