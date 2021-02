Playa Norte registra gran afluencia de bañistas

Mazatlán, Sin.- Desde medio día, algunas playas del puerto y algunos puntos del malecón registraron gran afluencia de turistas.

En Playa Norte, a la altura de "los monos bichis" y frente al hotel Hacienda, se observó decenas de paraguas sobre la playa y cientos de bañistas en el mar, también en la explanada a un costado de El Muchacho Alegre, grupos de turistas descansaban bajo la sombra.

A pesar de la pandemia y de que las medidas sanitarias siguen vigentes, la zona costera recibió gran cantidad de visitantes.

Toño originario de Toluca, Estado de México, dijo ser la segunda vez que visita el puerto; cuando planeó su viaje venía dispuesto a divertirse en Carnaval y aunque la máxima fiesta porteña fue cancelada, decidió aprovechar su reservación.





Si veníamos al Carnaval y pues se canceló, yo había venido hace dos años y ahora planeamos nuestro viaje con tiempo, pero ya será para el otro año Toño





Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Por otra parte, Héctor de Zacatecas, comentó que su visita fue un viaje de oportunidad.

"No veníamos exclusivamente al Carnaval, fue un viaje de oportunidad para venir a conocer la ciudad. Está todo bien tranquilo, me imagino que, por la pandemia, el clima si nos extraña no esperábamos frío", comentó.

Alfredo y Vero de San Luis Potosí, expresaron que su estancia en Mazatlán se debe a que vinieron a apoyar a su equipo en el encuentro de fútbol y de paso celebrar el 14 de febrero en la playa.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

"Fue un viaje de último momento para venir a pasar el 14 de febrero. Es la primera vez que venimos para acá si nos hubiera gustado el Carnaval, visitamos la plazuela Machado y vimos unas figuras muy bonitas, estamos pensando en venir el próximo año", expresaron.

















