Planean retirar 500 metros más de mangle en el arroyo del Jabalines

Mazatlán, Sin. - Mientras ambientalistas y ecologistas preparan una demanda en contra de la destrucción de mangle en el arroyo Jabalines, las obras de revestimiento reiniciaron en dirección de la calle Anaxágoras, de la colonia Jacarandas hacia la calle Fresno, en un tramo de 800 metros, cuyo proyecto contempla llegar, este año, hasta el puente de la avenida Insurgentes, para lo cual se requiere retirar cuando menos 500 metros más de mangle.

Román Inda Villegas, presidente de colonos de Jacarandas, sostiene que la obra remediaría las inundaciones que se registran en ese asentamiento y otras colonias alrededor del arroyo, ya que quedó demostrado la temporada pasada de lluvias que el mangle obstruye el paso libre del agua.

Señala que, así como se logró el retiro de 800 metros de mangle el año pasado, antes de que llegue la temporada de lluvias o se presente una nueva inundación, solicitarán al gobierno del estado se retiren los 500 metros de mangle que faltan para llegar a la avenida Insurgentes, ya sea con un permiso de Profepa o por condiciones de riesgo inminente para la población ante fenómenos naturales, que propicien que se pueda desbordar el arroyo de nuevo.

Por su parte, Rosa López Gándar, integrante del Consejo Ecológico de Mazatlán y vecina de la colonia Jacarandas, refirió que la destrucción de mangle en la zona es un ecocidio y una acción en contra de la conservación y protección del medio ambiente, por lo que este organismo prepara una demanda para impedir que la obra continúe.

No vamos a permitir que se siga con esta devastación de mangle, porque es un ecocidio lo que se está haciendo con esta obra.

López Gándar

Mientras que los ecologistas argumentan que la Ley General de Vida Silvestre prohíbe en su artículo 60 la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que dañe esta vegetación; Inda Villegas refiere que el permiso se obtuvo por el riesgo inminente de inundación, con base al artículo 7 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.

Los trabajos de cementado tienen un avance desde la avenida Arnaldo Rigodanza hasta la calle Bugambilias, y actualmente se trabaja en el tramo de Bugambilias a Anaxágoras, con dirección a calle Fresnos, que es el punto donde quedó la poda de mangle el año pasado.

Román Inda refiere que ya se trabaja para que este año se retiren los 500 metros de mangle que faltan para que la obra de revestimiento del arroyo Jabalines llegue hasta la avenida Insurgentes.

Sin embargo, las obras se pararon este fin de semana, pues la draga que retira la tierra dañó uno de los ductos de drenaje de la calle Framboyanes, y empezó a verter aguas negras hacia el arroyo Jabalines.

Trabajadores de la obra comentaron que esperarán a que se repare el tramo para continuar con el desazolve y limpieza del arroyo, y seguir con la cementación.

INUNDACIONES CADA TEMPORADA

Para Román Inda, el mangle es la causa de las inundaciones en ese sector urbano, ya que crea un arbusto de casi 1.20 metros hacia abajo y que se extiende hacia el arroyo entre 6 y 8 metros, reduciendo el paso del agua hacia el estero del Infiernillo.

Como prueba de esto, cita las inundaciones del 22 de agosto y 28 de noviembre; en el primero de los casos, el agua se desplazó de manera libre por el pavimento desde Rigodanza hasta la calle Sauces con una altura hasta casi 20 centímetros de desbordarse, pero al toparse contra el mangle se estrella y se regresa, invadiendo las colonias aledañas, principalmente Jacarandas, la 20 de Noviembre y la Lico Velarde.

Se toma la decisión de continuar con la obra, en un acuerdo con el gobernador porque le pedimos todos los afectados en una visita que hizo el 22 de agosto, entre el lodo; se arranca el proyecto de nuevo, se quita el mangle hasta la altura de la calle Fresno donde colinda con el puente que cruza al CBTIS.

Inda Villegas

Y el 28 de noviembre se registra una lluvia intensa con volúmenes de agua históricos, Inda Villegas comenta que esta vez el agua camina libre por todo el tramo pavimentado del arroyo hasta la calle Sauces, sigue con toda su fuerza por el tramo limpio de mangle hasta la calle Fresno y se topa en este punto con la vegetación, formando una represa que provocó la inundación de varias colonias, entre ellas Jacarandas.

Continúan las obras de revestimiento del arroyo Jabalines, entre la calle Bugambilias y Anaxágoras. Foto: Juan Carlos Ramírez │El Sol de Mazatlán

“Nos tocó colaborar con Protección Civil, Policía y Bomberos, con todas las dependencias de apoyo, una señora con un bebé de 3 años en los brazos con el agua arriba de la cintura; en la calle Higueras, un señor de 75 años en la esquina de calle Cedros esquina con Higueras, con una bicicleta y con el agua a la cintura, que hubiera pasado si el mangle hubiera estado, esas personas no la habrían librado, no hubiera habido posibilidad de sacarlos.

Pedimos apoyo para sacar a una pareja de ancianos que viven a la espalda de la iglesia, 96 años la señora y 104 el señor, el carro de bomberos entró por la calle Ébanos donde vivo yo, yo vivo a tres casas del arroyo, hasta ahí llegó el carro porque el agua que entraba por la calle, un arroyo, un río directo, no lo dejó continuar, empezó a echar humo y a quererse quemar el carro, luchando contra la corriente, no pudo entrar para sacar a los señores por ninguna calle”, narró.

Román Inda refiere que, pese a sus beneficios, el mangle en esa zona representa un riesgo inminente para la población que vive en colonias aledañas al arroyo Jabalines, y criticó la postura de ambientalistas y ecologistas que se oponen al proyecto de revestimiento.

No tienen idea de lo que es estar con la zozobra y el temor, ver que nuestras familias ven llover, oyen un trueno y ya no les da gusto sentir que va a llover, sino terror, ya nos disponemos a no dormir, y no una noche, todas las noches que llueve, a veces son semanas enteras que llueve y no dormimos, y así tenemos que ir a trabajar, aún estemos amanecidos.

Inda Villegas

RESERVA DE AVIFAUNA

Rosa López Gándar aclara que no está en contra del progreso ni de las obras que disminuyan los riesgos de inundación, sino de la destrucción del mangle, ya que esta vegetación protege contra huracanes, maremotos, vientos fuertes, la erosión, y es hábitat de flora y fauna de la región.

Comentó que como parte de la solución de inundaciones se deben reforzar los trabajos de limpieza del arroyo Jabalines, disminuir el tiradero de basura y escombro, dragar el arroyo y abrir más el puente Juárez, que se convierte en un tapón cada vez que llueve.

Sergio Valle Espinoza, vocero del Cemaz, dejó en claro la postura de este organismo en contra del revestimiento del arroyo Jabalines, al señalar que no existe ninguna razón técnica que justifique dicha obra que daña el mangle protegido bajo la norma ecológica, y que contrario a lo que se cree, sirve de filtro para que el agua de lluvia no llegue con mayor fuerza a las zonas inundables, como pasó el año pasado.

Indicó que con la destrucción de mangle se afecta una reserva natural de avifauna con características de bosque tropical horizontal, por lo que se puede hablar de un ecocidio.

López Gándar adelantó que el Cemaz prepara una demanda en contra de esta obra, para evitar que la destrucción del mangle siga.

CIFRAS

800 metros de mangle ya fueron retirados del arroyo Jabalines, desde calle Bugambilias hasta calle Fresnos.

500 metros de mangle aproximadamente se planea retirar este año para revestir el arroyo Jabalines hasta la avenida Insurgentes.









