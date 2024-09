Plaga de ratas invade casa en la ‘Ciudad Perdida’, en Mazatlán

Mazatlán, Sin.-Una plaga de ratas provenientes de una casa abandonada ha generado preocupación entre los habitantes de la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán.

El inmueble, ubicado en el callejón Álvarez, ha permanecido deshabitado por más de una década y está cubierto de basura y maleza, lo que ha provocado la aparición de decenas de roedores que han comenzado a invadir las viviendas aledañas.

"Ya tiene unos 10 años sin gente esa casa, ahí te asomas y está la maleza crecida, con basura y un montón de animales, gracias a eso es que se van a todos las casas de por aquí y las de la avenida, porque les queda de espaldas", dijo Concha, vecina del callejón.

Los vecinos aseguran que la situación ha empeorado con el paso del tiempo, ya que cada día se incrementa tanto la cantidad de maleza como el número de ratas que emergen del lugar.

Algunos han tenido que tirar despensa debido a los daños ocasionados por las mordeduras de los roedores, lo que agrava aún más la molestia y el riesgo de insalubridad que enfrentan.

"Salen un montón y no son ratitas, son conejos, yo tengo un perro chihuahua y están más grandes que él, se han metido a mi casa y he tenido que tirar despensa porque me la muerden, ya es una situación que cansa, todo por el mal estado de la casa y lo malo es que no sabemos cómo contactar a los dueños para darles un reclamo", añadió.

La incertidumbre entre los residentes crece ante la posibilidad de contraer enfermedades por la presencia de los animales, quienes señalan que la plaga se ha salido de control.

"Que nos llegue a dar la fiebre tifo o dengue a causa de estas tonteras, nomás no, ya no sabemos ni qué hacer para correrlas", concluyó.